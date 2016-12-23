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Новокузнечанин заплатит штраф за прослушивание запрещенной песни

Опубликовано , 31 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © tverigrad.ru

В Новокузнецке интернет-пользователя оштрафовали за то, что на свою страницу в соцсети он добавил экстремистскую песню.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, на странице одного из пользователей социальной сети полицейские обнаружили песню рок-группы «Коловрат», признанную экстремистской, ее распространение на территории РФ запрещено.

Этот трек внесен в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ под номером 3038.

В отношении мужчины составили административный протокол за «Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения».

В суде мужчина заявил, что не знал о противозаконности данной песни. Несмотря на это, судья признал нарушителя виновным и назначил ему штраф в размере тысячи рублей.

Интернет-аккаунт новокузнечанина удалили вместе с запрещенным материалом.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/87389.html

https://tverigrad.ru/wp-content/uploads/2014/04/Internet640_0.jpg

В Новокузнецке интернет-пользователя оштрафовали за то, что на свою страницу в соцсети он добавил экстремистскую песню.

 

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