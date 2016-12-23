Новокузнечанин заплатит штраф за прослушивание запрещенной песни

В Новокузнецке интернет-пользователя оштрафовали за то, что на свою страницу в соцсети он добавил экстремистскую песню.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, на странице одного из пользователей социальной сети полицейские обнаружили песню рок-группы «Коловрат», признанную экстремистской, ее распространение на территории РФ запрещено.

Этот трек внесен в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ под номером 3038.

В отношении мужчины составили административный протокол за «Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения».

В суде мужчина заявил, что не знал о противозаконности данной песни. Несмотря на это, судья признал нарушителя виновным и назначил ему штраф в размере тысячи рублей.

Интернет-аккаунт новокузнечанина удалили вместе с запрещенным материалом.