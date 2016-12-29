Алиментщик получил 50 часов обязательных работ в свой день рождения

Судебные приставы поймали должника-алиментщика в его день рождения и «подарили» ему 50 часов обязательных работ.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, кемеровчанин задолжал алименты в пользу ребенка, находящегося в детском доме №2.

С 2011 года должник алименты не платил вообще, нигде не работал, на учете в центре занятости не состоял. У него образовался долг в размере 1,2 млн рублей.

Судебный пристав-исполнитель установил место жительства должника, где арестовал его имущество — бытовую технику.

Ранее алиментщик уже привлекался к ответственности по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда».

Однако после этого ситуация не изменилась: должник никаких попыток оплатить задолженность не предпринимал. В итоге приставы вынесли постановление о приводе должника в суд. Добровольно на судебный процесс он не явился.

Сотруднику ведомства пришлось «караулить» должника на месте его проживания два дня. На третий день «слежки» у алиментщика был день рождения, и он решил «явиться» домой, тогда мужчину задержали и доставили в суд.

«Гражданин получил наказание в виде обязательных работ в объеме 50 часов. На данный момент должник отрабатывает свои часы, устроился на работу и приступил к погашению задолженности», — отмечают в УФССП.