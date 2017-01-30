Более 25 тыс. семей помогли в пунктах соцпроката и обмена вещей

В прошлом году 15,6 тыс. кузбассовцев принесли в пункты взаимопомощи 215,8 тыс. вещей, более 25 тыс. семей воспользовались такой формой поддержки и получили почти 182 тыс. вещей.

Активная работа по пополнению фондов пунктов взаимопомощи, а также выдаче предметов первой необходимости нуждающимся жителям ведется по всей области: с начала года поддержку получили 2,6 тыс. семей.

О развитии системы пунктов обмена и соцпроката сообщает областной департамент социальной защиты населения.

В Чебулинском районе за неделю две семьи сдали 68 вещей в пункт, организованный при центре соцобслуживания, а многодетная мама подобрала теплые вещи и игрушки для семьи. В Юрге четыре женщины, воспитывающие девять малышей, получили 83 детские вещи, а молодая семья взяла по договору соцпроката в пункте «Аистенок» прогулочную коляску, получив также в подарок упаковку памперсов и комбинезон для новорожденного.

В феврале 2016 года губернатор Аман Тулеев призвал активнее развивать пункты взаимопомощи, действующие в учреждениях соцобслуживания. На тот момент их было 40, в настоящее время — 63.

«Задача программы – организация централизованного приема новых вещей или вещей в хорошем состоянии, которые в этот момент не нужны кузбассовцам, например, были куплены про запас либо принадлежат быстро выросшим из этого размера детям. Такие вещи в пунктах получают многодетные семьи, старшее поколение, кузбассовцы с ограниченными возможностями здоровья, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в службе соцзащиты существуют пункты соцпроката, где можно взять на время кресла-коляски, трости, костыли, ходунки-опоры, тонометры, скандинавки, детские автокресла, коляски, наборы детской мебели, санки, лыжи, велосипеды.

Напомним, что семья Тулеевых одной из первых включилась в эту акцию, передав новые вещи и одежду в хорошем состоянии в один из таких пунктов.