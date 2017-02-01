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Спасатели оценили толщину льда на Томи в черте Кемерова

Опубликовано , 31 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © img-fotki.yandex.ru

Специалисты Кемеровского управления по делам ГО и ЧС оценили прочность льда на реке Томь: он еще может выдержать человека, но это все равно опасно, но выезжать на транспорте вообще запрещено.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, замеры показали, что толщина ледового панциря на главной водной артерии в черте города в среднем составляет полметра.

«Такой лед может выдержать человека. Однако по структуре лед неоднороден. Непрочен и наиболее опасен он в местах скопления снега, у береговой линии, вблизи вмерзшей растительности, в местах впадения в реку ручьев и малых рек», — пояснили в мэрии.

Как уточнили городские власти, на территории Кемерова нет санкционированных переправ, а поэтому переходить водоем, сокращая путь, опасно.

«Выезд на лед на любом виде транспорта и перевозка людей на транспорте по льду категорически запрещена», — подчеркнули в горадминистрации.

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Специалисты Кемеровского управления по делам ГО и ЧС оценили прочность льда на реке Томь: он еще может выдержать человека, но это все равно опасно, но выезжать на транспорте вообще запрещено.

 

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