Спасатели оценили толщину льда на Томи в черте Кемерова

Специалисты Кемеровского управления по делам ГО и ЧС оценили прочность льда на реке Томь: он еще может выдержать человека, но это все равно опасно, но выезжать на транспорте вообще запрещено.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, замеры показали, что толщина ледового панциря на главной водной артерии в черте города в среднем составляет полметра.

«Такой лед может выдержать человека. Однако по структуре лед неоднороден. Непрочен и наиболее опасен он в местах скопления снега, у береговой линии, вблизи вмерзшей растительности, в местах впадения в реку ручьев и малых рек», — пояснили в мэрии.

Как уточнили городские власти, на территории Кемерова нет санкционированных переправ, а поэтому переходить водоем, сокращая путь, опасно.