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Власти наградами отметили работу народных дружинников в Кемерове

Опубликовано , 50 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

И.о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов Алексей Кожевин и глава Кемерова Илья Середюк наградили народных дружинников.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, членам городского отряда ДНД вручили областные медали «За честь и мужество» и «За веру и добро», а также благодарственные письма администрации города.

«Мы гордимся людьми, которые, защищая общественный порядок, проявляют инициативу и мужество. Не считаясь с личным временем, народные дружинники несут свою службу – патрулируют улицы, охраняют общественный порядок. Благодарю вас за бескорыстие, верность долгу и вклад в спокойствие горожан», — отметил Илья Середюк.

Сейчас добровольная народная дружина в Кемерове насчитывает 223 человека.

По данным властей, в результате совместной работы полиции и ДНД по охране общественного порядка количество преступлений, совершённых на улицах и в общественных местах города в 2016 году, снизилось на 7,2% — это один из лучших показателей среди областных центров всей Сибири.

За год дружинники помогли полиции в задержании 25 находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений, с участием членов ДНД раскрыто 43 преступления, задержано 337 нарушителей общественного порядка.

Илья Середюк подчеркнул, что добровольным народным дружинам в этом году в Кемерове будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе впервые будет осуществляться страхование народных дружинников на период их дежурства за счёт средств городского бюджета, а самые активные участники ДНД будут поощрены по итогам работы.

Кроме того, в 2017 году администрация города планирует дополнительно приобрести атрибутику и форменную одежду для народных дружин.

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http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_02/20170203_04.jpg

И.о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов Алексей Кожевин и глава Кемерова Илья Середюк наградили народных дружинников.

 

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