Водителей в Кемерове проверяют на трезвость и правила перевозки детей

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции сегодня проведут на территории города две очередные массовые проверки, выявляя тех, кто неправильно везет детей или сел за руль в нетрезвом виде.

Как сообщает городская ГИБДД, утром инспекторы проверяют соблюдение правил перевозки водителями юных пассажиров.

«В период проведения рейдов экипажи ГИБДД будут приближены к местам расположения образовательных учреждений города — детским садам и школам. В случае выявления фактов перевозки детей с нарушением Правил, к водителям будет применяться административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

Вечером инспекторы ГИБДД проведут тотальную массовую проверку водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

«В определенных местах дороги сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других) водителю будет незамедлительно разрешено продолжить движение», — отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, что за управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет.

Такая же ответственность предусмотрена законодательством, если водитель транспортного средства не выполнит законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.