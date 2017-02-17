Байкеры присоединились к социальной акции «Сложности перехода»

Кузбасские байкеры присоединились к социальной кампании «Сложности перехода», которая проходит сейчас по всей стране.

Накануне сотрудники ГИБДД Ленинска-Кузнецкого посетили городское мотосообщество «Iron Riders», где познакомили байкеров с целями и задачами этой акции.

«Инспекторы обсудили с байкерами основные ошибки участников дорожного движения, которые становятся причинами трагических последствий, разъяснили значимость вопросов правильного взаимодействия пешеходов и водителей», — сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Как отмечают в ведомстве, участники байк-клуба с интересом послушали информацию о всероссийской социальной кампании и захотели принять участие в мероприятиях, проходящих в рамках нее.

Байкеры сделали фотографии с обращением под хэштегами #Пропуститепешехода и #Спасибоводитель.

«Мотоциклисты выразили уверенность, что мероприятия кампании «Сложности перехода» позволят повысить уровень безопасности на дорогах», — добавили в ГИБДД.