Байкеры присоединились к социальной акции «Сложности перехода»

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Кузбасские байкеры присоединились к социальной кампании «Сложности перехода», которая проходит сейчас по всей стране.
Накануне сотрудники ГИБДД Ленинска-Кузнецкого посетили городское мотосообщество «Iron Riders», где познакомили байкеров с целями и задачами этой акции.
«Инспекторы обсудили с байкерами основные ошибки участников дорожного движения, которые становятся причинами трагических последствий, разъяснили значимость вопросов правильного взаимодействия пешеходов и водителей», — сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Как отмечают в ведомстве, участники байк-клуба с интересом послушали информацию о всероссийской социальной кампании и захотели принять участие в мероприятиях, проходящих в рамках нее.
Байкеры сделали фотографии с обращением под хэштегами #Пропуститепешехода и #Спасибоводитель.
«Мотоциклисты выразили уверенность, что мероприятия кампании «Сложности перехода» позволят повысить уровень безопасности на дорогах», — добавили в ГИБДД.
Кузбасские байкеры присоединились к социальной кампании «Сложности перехода», которая проходит сейчас по всей стране.