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Синоптики пообещали Кузбассу теплую весеннюю погоду на 8 марта

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © domprazdnika.ru

На этой неделе в регионе сохранится теплая весенняя погода, в ближайшие дни продолжит оказывать свое влияние антициклон, поэтому будет преимущественно без осадков и тепло.

Предварительный прогноз опубликовал сегодня Кемеровский гидрометцентр.

Завтра днем столбик термометра повысится до минус трех — плюс двух градусов, по югу до 10 выше нуля. Будет без осадков, местами туман, изморозь, гололедица, слабый юго-восточный ветер.

«Такие метеоусловия могут способствовать образованию смога, поэтому планируйте свои прогулки в соответствии с погодой», — предупреждают в гидрометцентре.

В ночь на среду температура понизится до минус 7-12, при прояснениях до 17 ниже нуля.

«В праздничный день, 8 марта, погода позволит насладиться своим очарованием. Юго-западный ветер будет с порывами до 13 м/с. Температура днем повысится до -2,+3°С и будет без осадков. В ночь на четверг -8, -13°С, местами до -18°С», — уточнили в метеослужбе.

Небольшие перемены в погоде ожидаются в четверг, западный ветер будет усиливаться до 15 м/с, местами будет наблюдаться небольшой снег, метели. Днем температура от нуля до минус пяти, местами понизится до 10 ниже нуля, ночью минус 10-15 градусов.

В пятницу без осадков с восточным слабым ветром, температура днем -3,+2°С, в ночные часы -10, -15°С.

В выходные дни резких перепадов температуры и давления не ожидается. Продолжится весеннее пробуждение природы с повышением температуры и небольшими осадками.

В субботу днем снег будет наблюдаться в основном по северным районам области, западный умеренный ветер, местами будет усиливаться до 13 м/с, столбик термометра повысится до отметок -3,+2°С, а в ночь понизится до минус 7-12 градусов, при прояснениях до 17 ниже нуля.

В воскресенье также западный умеренный ветер, местами будут наблюдаться небольшие осадки, температура днем слабоположительная от -1 до +4°С.

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На этой неделе в регионе сохранится теплая весенняя погода, в ближайшие дни продолжит оказывать свое влияние антициклон, поэтому будет преимущественно без осадков и тепло.

 

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