Кузбасским школьникам и студентам рассказали о безопасном интернете

Всероссийская акция «Месяц безопасного интернета» прошла во всех школах, техникумах, колледжах и вузах области.

В рамках акции во всех образовательных учреждениях организовали тематические уроки и конкурсы на тему информационной безопасности детей и подростков, их цифровой грамотности.

Кроме того, как сообщает пресс-служба обладминистрации, вопросы безопасности детей в сети интернет обсуждались на уроках информатики, классных часах, общешкольных и классных родительских собраниях.

В техникумах и колледжах особое внимание педагоги уделили посещению социальных сетей, провели уроки-диспуты «Неформальные молодежные организации», «Социальные сети: плюсы и минусы».

В областном департаменте образования и науки отметили, что в вузах регулярно проводятся постоянные мониторинги информационных ресурсов студенческих объединений в сети интернет (сайты, группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», микроблоги) на предмет наличия материалов, комментариев идеологического и пропагандистского характера.

Кроме того, для обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних при использовании интернета, защиты их от распространения негативной информации во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях области внедрена и успешно используется контентная фильтрация, которая исключает доступ обучающихся и педагогов к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами обучения и воспитания.