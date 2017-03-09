Восьмого марта в Кузбассе родились 32 мальчика и 32 девочки

В Международный женский день в области появились на свет 64 ребенка, причем равное число девочек и мальчиков, матери которых получат подарки от властей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, больше всего детей 8 марта родились в Кемерове — 15 младенцев, Новокузнецке — десять, в Прокопьевске — девять, Киселевске — шесть, Осинниках — четыре. Два новорожденных родились в Гурьевском районе.

В областном клиническом перинатальном центре имени Решетовой — шесть детей.

"В Международный женский день в Кемеровской области родились 32 мальчика и 32 девочки. По распоряжению губернатора Амана Тулеева была объявлена областная акция «Родился ребенок», в рамках которой все женщины, родившие детей в этот праздник, получат по 10 тысяч рублей и медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой», — сообщили в обладминистрации.

Акция «Родился ребенок» в Кузбассе проводится по инициативе Тулеева с 2000 года в День матери, на Новый год и Рождество, 8 марта и в День защиты детей.

С 1 июня 2014 года по предложению губернатора новорожденным, которые появляются на свет в даты акции «Родился ребенок», стали вручать медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Медальон изготовлен из серебра высшей пробы, на его главной стороне изображены контур и герб Кемеровской области, на оборотной стороне — мать и младенец. К медальону прилагается сертификат.