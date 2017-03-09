Кемеровчане прямо в центре города смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ

Уличная акция «Пройди тест на ВИЧ!» по информированию граждан о ВИЧ-инфекции и мотивированию к прохождению тестирования стартует сегодня в Кемерове.

Об этом сообщает Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

С 9 марта по четвергам с 13:00 до 15:00 около стадиона «Химик», рядом с универмагом будет работать передвижной пункт освидетельствования на ВИЧ.

«Любой житель города сможет сделать бесплатно и по желанию анонимно экспресс-тест на ВИЧ за 15 минут, пройти до и послетестовую консультации, задать вопросы специалистам Кемеровского Центра-СПИД, получить информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции», — пояснили в ведомстве.

Тестирование на ВИЧ — это основа, как лечения, так и профилактики, отмечают эксперты Центра-СПИД.

Как отмечают в Центре, на начало года в Кузбассе жители с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» составили 1,5% всего населения области. Однако, как подчеркивают специалисты, официально зарегистрированные случаи отражают лишь часть реального количества жителей области, живущих с ВИЧ.

В эпидемический процесс вовлечены все социальные и возрастные группы населения. Наибольшая доля ВИЧ-инфицированных приходится на лиц молодого, трудоспособного возраста. На возраст 15-49 лет приходится 91% от всех выявленных ВИЧ-инфицированных.