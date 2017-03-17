Кемеровская ГИБДД проведет профилактическую операцию «Каникулы»

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С 20 марта по 3 апреля в Кемерове пройдет оперативно-профилактическая операция, главная цель которой — профилактика ДТП с участием детей и подростков во время весенних каникул.
Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, в ходе операции инспекторы будут особое внимание уделять выявлению нарушений, способствующих совершению ДТП с участием детей, в том числе правил перевозки детей-пассажиров, проезда пешеходных переходов, скоростного режима.
Для привлечения внимания взрослых за рулем к проблеме детской дорожной безопасности инспекторы проведут ряд профилактических акций, в том числе с привлечением юных инспекторов движения и студентов.
«В ходе профилактических мероприятий будет важно напомнить водителям о внимательном отношении к юным пешеходам не только на проезжей части, но и во дворах», — отметили в ведомстве.
Профилактическая работа пройдет и в автотранспортных предприятиях города, где инспекторы ГИБДД в очередной раз напомнят водителям общественного транспорта о внимательном отношении к детям на дороге.
"Выявление нарушений среди юных пешеходов также будет на особом контроле инспекторов ГИБДД. Так в ходе операции инспекторами ГИБДД совместно с инспекторами ПДН будут организованы профилактические рейды «Юный пешеход», — добавили в Госавтоинспекции.
По данным ведомства, с начала года в Кемерове произошло 12 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых два ребенка погибли, 12 детей получили различные травмы.
С 20 марта по 3 апреля в Кемерове пройдет оперативно-профилактическая операция, главная цель которой — профилактика ДТП с участием детей и подростков во время весенних каникул.