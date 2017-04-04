Кемеровские спасатели помогли 80-летнему 160-килограммовому экс-моряку

Сотрудник Кемеровской службы спасения подняли упавшего с кровати пожилого мужчину, вес которого превышает 160 кг.

Как сообщила пресс-служба ведомства, инцидент произошёл вчера, 3 апреля, поздним вечером.

«В диспетчерскую МБУ «Кемеровская служба спасения» поступил звонок: молодая девушка просила поднять с кровати её 80-летнего отца, проживающего в Ленинском районе. Помочь мужчине кемеровчанка не могла, так как вес мужчины составляет более 160 кг», — сообщили в ведомстве.

Экипаж спасателей поднял мужчину и уложил на кровать. Медицинская помощь ему, к счастью, не понадобилась.

По словам пенсионера, таким грузным он был не всегда. Он – бывший моряк, прослуживший в военно-морском флоте семь лет. Вес начал набирать после 50 лет из-за болезни.