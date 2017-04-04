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Кемеровские спасатели помогли 80-летнему 160-килограммовому экс-моряку

Опубликовано , 43 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemrescue.ru

Сотрудник Кемеровской службы спасения подняли упавшего с кровати пожилого мужчину, вес которого превышает 160 кг.

Как сообщила пресс-служба ведомства, инцидент произошёл вчера, 3 апреля, поздним вечером.

«В диспетчерскую МБУ «Кемеровская служба спасения» поступил звонок: молодая девушка просила поднять с кровати её 80-летнего отца, проживающего в Ленинском районе. Помочь мужчине кемеровчанка не могла, так как вес мужчины составляет более 160 кг», — сообщили в ведомстве.

Экипаж спасателей поднял мужчину и уложил на кровать. Медицинская помощь ему, к счастью, не понадобилась.

По словам пенсионера, таким грузным он был не всегда. Он – бывший моряк, прослуживший в военно-морском флоте семь лет. Вес начал набирать после 50 лет из-за болезни.

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http://www.kemrescue.ru/images/stories/smi/disp.JPG

Сотрудник Кемеровской службы спасения подняли упавшего с кровати пожилого мужчину, вес которого превышает 160 кг.

 

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