Более 50 судебных приставов приняли участие в донорской акции

Судебные приставы УФССП по Кемеровской области приняли участие в донорской акции и сдали более 20 литров крови.

Как сообщает пресс-служба ведомства, более 50 сотрудников откликнулись и стали донорами.

Всего сотрудники ведомства сдали более 20 литров крови. В акции также приняли участие заместители главного судебного пристава региона Анна Покровская и Екатерина Щербакова.

«Судебные приставы области не первый год сдают кровь в помощь нуждающимся. В 2017 году это уже вторая по счёту акция. Первую организовали судебные приставы Новокузнецка», — уточнили в пресс-службе.

В прошлый раз, 1 февраля, в межрайонный отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам Новокузнецка приехала специализированная мобильная станция переливания крови, участниками стали 15 сотрудников ведомства.

«В этом году многие сотрудники также с большим удовольствием приняли участие в акции. Подобные донорские акции, стали для нас уже доброй традицией», — добавил руководитель управления — главный судебный пристав Кемеровской области Дмитрий Ткаченко.