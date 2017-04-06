Более 50 судебных приставов приняли участие в донорской акции

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Судебные приставы УФССП по Кемеровской области приняли участие в донорской акции и сдали более 20 литров крови.
Как сообщает пресс-служба ведомства, более 50 сотрудников откликнулись и стали донорами.
Всего сотрудники ведомства сдали более 20 литров крови. В акции также приняли участие заместители главного судебного пристава региона Анна Покровская и Екатерина Щербакова.
«Судебные приставы области не первый год сдают кровь в помощь нуждающимся. В 2017 году это уже вторая по счёту акция. Первую организовали судебные приставы Новокузнецка», — уточнили в пресс-службе.
В прошлый раз, 1 февраля, в межрайонный отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам Новокузнецка приехала специализированная мобильная станция переливания крови, участниками стали 15 сотрудников ведомства.
«В этом году многие сотрудники также с большим удовольствием приняли участие в акции. Подобные донорские акции, стали для нас уже доброй традицией», — добавил руководитель управления — главный судебный пристав Кемеровской области Дмитрий Ткаченко.
Судебные приставы УФССП по Кемеровской области приняли участие в донорской акции и сдали более 20 литров крови.