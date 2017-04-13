Около 300 кузбассовцев бесплатно получили средства реабилитации

По губернаторской акции с начала года 277 человек бесплатно получили средства реабилитации, сегодня такую помощь оказали десяти жителям Киселёвска.

Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, в целом в апреле вручение пройдёт в восьми территориях. Кроме Киселёвска, это Белово, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Осинники, Краснобродский.

Ещё 70 жителей области станут получателями четырёхопорных тростей, тростей с противоскользящим устройством или костылей с подлокотниками.

«В Кемеровской области особое внимание уделяется обеспечению нуждающихся жителей средствами реабилитации. В 2015 году по инициативе Амана Тулеева стартовала акция по вручению бесплатных тростей, бандажей, костылей. За 2015—2016 годы кузбассовцам вручено 6 тыс. таких средств», — отметили в обладминистрации.

Во всех территориях жителям, которые не смогли получить средства реабилитации в управлении соцзащиты или муниципальных администрациях, их доставят на дом.

По предложению губернатора, в 2017 году решено производить средства реабилитации в Кузбассе — на АО «Кемеровский механический завод», где есть опыт изготовления широкого ассортимента спортивного инвентаря.

По данным властей, сейчас предприятие проходит процедуру госрегистрации на выпуск противоскользящих, регулируемых по высоте опорных тростей и костылей с подлокотниками, четырёхопорных ортопедических тростей и ходунков.

Как ожидается, производство будет сдано в эксплуатацию после завершения регистрации, которая продлится до восьми месяцев.