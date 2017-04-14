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В Беловском районе наградили подростков, спасших односельчан при пожаре

Опубликовано , 72 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © belovorn.ru

В Старопестеревской школе чествовали молодых жителей села, проявивших мужество и героизм при спасении людей на пожаре.

Это выпускник школы, студент политехнического колледжа Роман Ягудин, десятиклассник Алексей Торгунаков, восьмиклассник Даниил Четвериков, семиклассники Константин Кожевников, Артем Ломовцев, Владислав Нестеров и Андрей Самсонкин.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, юные герои оказались не только смелыми, но и скромными: об их подвиге стало известно только спустя несколько месяцев.

Вечером 30 декабря 2016 года в двухквартирном доме по улице Полевая,12 произошёл пожар. Подростки оказались рядом с местом ЧП.

Увидев набирающий силу огонь, они вызвали пожарных и, не дожидаясь приезда наряда, спасли пожилую семейную пару.

Причём мужчину с ампутированной ногой, передвигающегося на инвалидной коляске, они вынесли из горящего помещения на руках. Также благодаря подросткам удалось сохранить документы и ценные вещи.

Глава Беловского района Владимир Астафьев поблагодарил ребят за активную гражданскую позицию, мужество и героизм. В качестве награды они получили почетные грамоты и денежные премии.

Присутствующий на линейке начальник третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Василий Ласнов вручил директору школы Людмиле Арлашевой благодарственное письмо, отметив вклад педагогов в достойное воспитание учащихся.

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В Старопестеревской школе чествовали молодых жителей села, проявивших мужество и героизм при спасении людей на пожаре.

 

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