В Кемерове проходит профилактическая акция «Встречная полоса»

С 15 по 21 мая кемеровская Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Встречная полоса», главная цель которого — предупредить ДТП из-за нарушения правил обгона и выезда на встречку.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Для предупреждения таких случаев в эти дни инспекторы дорожно-патрульной службы усилили контроль над соблюдением водителями требований правил.

«Дорожно-транспортные происшествия, связанные с нарушением водителями правил обгона, выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, почти всегда отличаются высокой тяжестью последствий для здоровья, а нередко и гибелью, для водителей и пассажиров», — отметил заместитель начальника ОГИБДД управления МВД по Кемерову, подполковник полиции Сергей Белов.

Только в этом году в Кемерове по этой причине произошло 15 автоаварий, в результате которых 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайный пути встречного направления, предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортным средством на 4-6 месяцев.

Повторное совершение данного административного правонарушения, влечёт лишение права управления транспортным средством на год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи — наложение административного штрафа в 5 тыс. рублей.

«Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, совершать обгон только после того, как убедитесь в безопасности маневра. Нарушение этих правил может привести к непоправимым последствиям. Не подвергайте свою жизнь, жизнь и здоровье других людей опасности!», — подчеркнули в ведомстве.