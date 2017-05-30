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Депутат Госдумы обратил внимание на неудобства кузбасских авиапассажиров

Опубликовано , 81 просмотр
Автор текста Кирилл Чащин, КП в Кузбассе

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Фото © nordwindairlines.ru

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин попросил ввести дополнительный вечерний авиарейс из Кемерова в Москву и утренний из Москвы. В своем запросе министру транспорта Максиму Соколову и руководителям авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 депутат также обратил внимание на тарифы и попросил предоставлять телетрапы в московских аэропортах.

«С одной стороны, мы наблюдаем многие годы абсолютно античеловеческое, турбулентное ценообразование наших авиакомпаний. С другой — абсолютно некомфортное расписание рейсов. Я и моя команда фиксируем просто вал обращений. У нас три регулярных рейса в Москву. Все — ранним утром. Обратно — фактически ночью. Тот же «Алексей Леонов» утром переполнен, а днем и вечером пустует», – написал на свое странице в Facebook Антон Горелкин.

Также депутат отметил, что после длительных перелетов «наши люди часто испытывают джет-лаг (синдром смены часового пояса, — «КП»)».

«Многие едут в Москву работать, и неудобное, однобокое расписание влияет на здоровье, психику, бизнес и даже, возможно, на выработку в нашем мозге позитивных химических реакций, таких как любовь», – написал депутат, попросив авиакомпании с любовью относиться к своим гражданам и чаще предоставлять телетрапы в московских аэропортах.

Напомним, что с июня из кемеровского аэропорта будут запущены новые прямые рейсы до Анапы, Симферополя и Сочи.

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http://www.nordwindairlines.ru/?lang_id=2&cat_id=1&menu_id=25

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин попросил ввести дополнительный вечерний авиарейс из Кемерова в Москву и утренний из Москвы.

 

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