Депутат Госдумы обратил внимание на неудобства кузбасских авиапассажиров

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин попросил ввести дополнительный вечерний авиарейс из Кемерова в Москву и утренний из Москвы. В своем запросе министру транспорта Максиму Соколову и руководителям авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 депутат также обратил внимание на тарифы и попросил предоставлять телетрапы в московских аэропортах.

«С одной стороны, мы наблюдаем многие годы абсолютно античеловеческое, турбулентное ценообразование наших авиакомпаний. С другой — абсолютно некомфортное расписание рейсов. Я и моя команда фиксируем просто вал обращений. У нас три регулярных рейса в Москву. Все — ранним утром. Обратно — фактически ночью. Тот же «Алексей Леонов» утром переполнен, а днем и вечером пустует», – написал на свое странице в Facebook Антон Горелкин.

Также депутат отметил, что после длительных перелетов «наши люди часто испытывают джет-лаг (синдром смены часового пояса, — «КП»)».

«Многие едут в Москву работать, и неудобное, однобокое расписание влияет на здоровье, психику, бизнес и даже, возможно, на выработку в нашем мозге позитивных химических реакций, таких как любовь», – написал депутат, попросив авиакомпании с любовью относиться к своим гражданам и чаще предоставлять телетрапы в московских аэропортах.

Напомним, что с июня из кемеровского аэропорта будут запущены новые прямые рейсы до Анапы, Симферополя и Сочи.