У горнолыжного курорта Шерегеш появился неофициальный рок-гимн

Кавер-группа «Крупным планом» из Кемерова презентовала клип «#Геш» в социальной сети «ВКонтакте» — его посмотрели более 500 человек.

Песня, посвященная одному из любимых мест отдыха кузбассовцев, впервые прозвучала на пятом музыкальном фестивале «Грелка» на горе Зеленая. Зрители подпевали музыкантам, несколько раз вызывали группу «на бис», некоторые оказались участниками съемок клипа.

Как рассказала продюсер и директор группы Алёна Кузьмина, стихи и музыку весной этого года специально к закрытию горнолыжного сезона написал вокалист Юрий Пахарь.

В реализации проекта приняли участие специалисты местной кинокомпании «Детали», которые с помощью современных средств медиакоммуникаций и техники компании «Япилот» выполнили эффектную видеосъемку горнолыжного курорта.

В клипе также использовались материалы, отснятые операторами фестиваля.