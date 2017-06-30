ГИБДД проводит в Кемерове очередной рейд среди водителей мототранспорта

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Сегодня, 30 июня, сотрудники кемеровской Госавтоинспекции проведут очередной специализированный рейд по выявлению нарушений Правил дорожного движения среди водителей мототранспортных средств.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, на территории областной столицы с 1 мая по 31 октября проходит профилактическое мероприятие «Мототехника», направленное на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспортных средств, в том числе несовершеннолетних.
Предыдущий рейд проходил на территории Заводского района. В нём было задействовано 15 дополнительных экипажей ГИБДД. Всего за несколько часов работы дорожные полицейские выявили 27 нарушений ПДД среди водителей мототехники, большая часть из которых была связана с управлением без мотошлема и полиса ОСАГО.
Также в поле зрения полицейских попали водители мотоцикла и мопеда, которые управляли мототранспортом, не имея при этом прав.
Всего с начала проведения профилактического мероприятия «Мототехника» ГИБДД выявила 361 нарушение среди водителей мототранспорта.
Так, в 17 случаях водители управляли в состоянии опьянения или отказались от прохождения медосвидетельствования, в 40 случаях водители не имели права управления мототранспортом, в одном случае водитель был лишён права управления.
Кроме того, инспекторы выявили 50 нарушений, связанных с управлением мототехникой без шлема.
Сегодня, 30 июня, сотрудники кемеровской Госавтоинспекции проведут очередной специализированный рейд по выявлению нарушений Правил дорожного движения среди водителей мототранспортных средств.