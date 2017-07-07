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В Кузбассе обезвредили условных террористов в здании школы

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © Управление Росгвардии по Кемеровской области

Бойцы Росгвардии провели тактико-специальные занятия и обезвредили условных террористов, захвативших одну из местных школ.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.

По легенде учений, для захвата заложников двое неизвестных совершили вооруженное нападение на городскую школу. Вахтёр образовательного учреждения нажал кнопку тревожной сигнализации и преградил путь преступникам, но получил огнестрельное ранение и был убит.

«Спустя две минуты на охраняемый объект прибыла группа задержания Кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе отработки сигнала один из стражей порядка получил тяжёлое ранение», — рассказали в управлении.

По каналу радиосвязи сигнал о помощи поступил в подразделение ОМОН управления Росгвардии по области. Спустя несколько минут бойцы спецназа прибыли на место.

«В результате штурмовой операции бандиты были обезврежены. Никто из заложников не пострадал», — подытожили в управлении.

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Управление Росгвардии по Кемеровской области

Бойцы Росгвардии провели тактико-специальные занятия и обезвредили условных террористов, захвативших одну из местных школ.

 

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