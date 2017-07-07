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Прокуратура: нарушений в следствии по делу о рухнувшем доме в Междуреченске нет

Опубликовано , 82 просмотра
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © infpol.ru

Прокуратура Кемеровской области не установила нарушений законодательства в действиях следователя по делу об обрушении подъезда многоквартирного дома в Междуреченске. Обращение в адрес областного прокурора Павла Бухтоярова направил ранее депутат Государственной думы от Кузбасса Антон Горелкин.

«Поступившее обращение в интересах жителей города Междуреченска о нарушениях следователем требований действующего законодательства, выразившихся в затягивании процесса ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого Голушкина В.Г., в прокуратуре области рассмотрено. Нарушений действующего законодательства в действиях следователя не установлено», — говорится в ответе прокуратуры на депутатский запрос.

Обрушение жилого многоквартирного дома в Междуреченске произошло в мае 2016 года. Обвиняемыми по уголовному делу проходят четыре человека, в том числе местный предприниматель Владимир Голушкин. По версии следствия, он нанял для ремонта нежилого помещения на 1 этаже неквалифицированных рабочих, чьи действия привели к обрушению подъезда и гибели двух человек.

В июне 2017 года бывшие жильцы дома написали открытое письмо, в котором выразили опасение в затягивании уголовного процесса и указали, что Голушкин намеренно оттягивает ознакомление с материалами дела.

В областной прокуратуре пояснили, что часть 3 статьи 217 УПК РФ запрещает ограничивать обвиняемого и его защитника во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела.

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Прокуратура Кемеровской области не установила нарушений законодательства в действиях следователя по делу об обрушении подъезда многоквартирного дома в Междуреченске.

 

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