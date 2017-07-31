На вокзале Кемерова можно будет сдать экспресс-тест на ВИЧ

Экспресс-тестирование на ВИЧ смогут пройти посетители железнодорожного вокзала Кемерово 10-14 августа.

Акция по профилактике ВИЧ-инфекции стартует в Кемерове в рамках всероссийского проекта министерства здравоохранения и РЖД, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В течение пяти дней все желающие смогут обратиться в медицинский пункт кемеровского железнодорожного вокзала за консультацией и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, результат которого будет известен уже через 15 минут.

«Кемеровская область вошла в число 24 регионов России, в которых с июля по декабрь 2017 года при поддержке ОАО «РЖД» будет реализован проект, направленный на информирование граждан о проблеме ВИЧ-инфекции и увеличение охвата тестированием на ВИЧ», — напомнили в пресс-службе.

По словам организаторов, в рамках проекта каждый может получить помощь специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями.

По данным Роспотребнадзора, Кемеровская область в течение последних лет лидирует по числу новых случаев ВИЧ-инфекции, превышая средний показатель заболеваемости по стране.

Однако специалисты объясняют такую статистику рядом объективных причин, в частности, отлаженной работой по выявлению новых больных и высокую доступность обследований.