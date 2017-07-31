Газеты и интернет
Радио
15°C, слегка облачно
Войти на сайт

На вокзале Кемерова можно будет сдать экспресс-тест на ВИЧ

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © pbs.twimg.com

Экспресс-тестирование на ВИЧ смогут пройти посетители железнодорожного вокзала Кемерово 10-14 августа.

Акция по профилактике ВИЧ-инфекции стартует в Кемерове в рамках всероссийского проекта министерства здравоохранения и РЖД, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В течение пяти дней все желающие смогут обратиться в медицинский пункт кемеровского железнодорожного вокзала за консультацией и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, результат которого будет известен уже через 15 минут.

«Кемеровская область вошла в число 24 регионов России, в которых с июля по декабрь 2017 года при поддержке ОАО «РЖД» будет реализован проект, направленный на информирование граждан о проблеме ВИЧ-инфекции и увеличение охвата тестированием на ВИЧ», — напомнили в пресс-службе.

По словам организаторов, в рамках проекта каждый может получить помощь специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями.

По данным Роспотребнадзора, Кемеровская область в течение последних лет лидирует по числу новых случаев ВИЧ-инфекции, превышая средний показатель заболеваемости по стране.

Однако специалисты объясняют такую статистику рядом объективных причин, в частности, отлаженной работой по выявлению новых больных и высокую доступность обследований.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/91083.html

https://pbs.twimg.com/media/DCdfP8nUwAA5elg.jpg

Экспресс-тестирование на ВИЧ смогут пройти посетители железнодорожного вокзала Кемерово 10-14 августа.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

Житель Кузбасса задолжал алименты в манатах

news.newnn.ru
news.newnn.ru

В Кемерове появится самый протяжённый в городе парк

НГС42
НГС42

Кузбассовец поднял 45-килограммовую крышку люка 155 раз

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Уроженец Киргизии целый год издевался над 15-летней кемеровчанкой

faktom.ru
faktom.ru

Смертельная авария на трассе в Кемеровской области: один человек погиб

actualnews.org
actualnews.org

На переходе в Кемерово мотоциклист насмерть сбил пешехода

Общество

Август 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
23456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить