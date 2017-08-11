Более 40 кузбасских школьников увидят достопримечательности Москвы

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Группа юных кузбассовцев отправится в познавательную поездку в столицу России 14 августа.
В рамках областной акции «Дети Кузбасса в Москве», посвящённой 70-летию празднования Дня шахтёра, 44 школьника посетят столицу.
Акция стартовала по инициативе губернатора Амана Тулеева, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Это дети из семей погибших шахтёров и ветеранов боевых действий, отличники учёбы, победители и призёры международных, всероссийских, областных конкурсов и соревнований, активисты детских общественных организаций», — уточнили в пресс-службе.
Для ребят подготовлена экскурсионная программа: посещение Кремля, Третьяковской галереи, киноконцерна «Мосфильм», различных музеев, зоопарка, аквапарка, цирка.
В Кузбасс школьники вернутся 26 августа.
Группа юных кузбассовцев отправится в познавательную поездку в столицу России 14 августа.