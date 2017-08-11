Более 40 кузбасских школьников увидят достопримечательности Москвы

Группа юных кузбассовцев отправится в познавательную поездку в столицу России 14 августа.

В рамках областной акции «Дети Кузбасса в Москве», посвящённой 70-летию празднования Дня шахтёра, 44 школьника посетят столицу.

Акция стартовала по инициативе губернатора Амана Тулеева, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Это дети из семей погибших шахтёров и ветеранов боевых действий, отличники учёбы, победители и призёры международных, всероссийских, областных конкурсов и соревнований, активисты детских общественных организаций», — уточнили в пресс-службе.

Для ребят подготовлена экскурсионная программа: посещение Кремля, Третьяковской галереи, киноконцерна «Мосфильм», различных музеев, зоопарка, аквапарка, цирка.

В Кузбасс школьники вернутся 26 августа.