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Автобусные рейсы из Кузбасса до Ярового прекращают свою работу

Опубликовано , 100 просмотров
Автор текста Мария Арзамасцева, Сибдепо

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Фото © picsview.ru

Пассажирские перевозки до города в Алтайском крае возобновятся в следующем году.

Автобусные рейсы из Кузбасса до Ярового прекращают свою работу в летнем сезоне 2017 года. Об этом сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

Последний рейс из Кемерова до города в Алтайском крае будет выполнен 19 августа, из Новокузнецка – 21 августа.

Как уточнили Сибдепо в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», рейсы до Ярового из Междуреченска, Юрги и Прокопьевска уже прекратили свою работу.

В государственном учреждении также объявили о временной приостановке движения автобусов по маршруту «Междуреченск – Белокуриха». Последний рейс будет выполнен 1 сентября. О возобновлении перевозок по этому маршруту сообщат дополнительно.

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http://picsview.ru/images/1444583_novokuzneckii-avtovokzal.jpg

Пассажирские перевозки до города в Алтайском крае возобновятся в следующем году.

 

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