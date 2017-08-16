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Пассажирские перевозки до города в Алтайском крае возобновятся в следующем году.
Автобусные рейсы из Кузбасса до Ярового прекращают свою работу в летнем сезоне 2017 года. Об этом сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».
Последний рейс из Кемерова до города в Алтайском крае будет выполнен 19 августа, из Новокузнецка – 21 августа.
Как уточнили Сибдепо в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», рейсы до Ярового из Междуреченска, Юрги и Прокопьевска уже прекратили свою работу.
В государственном учреждении также объявили о временной приостановке движения автобусов по маршруту «Междуреченск – Белокуриха». Последний рейс будет выполнен 1 сентября. О возобновлении перевозок по этому маршруту сообщат дополнительно.
Пассажирские перевозки до города в Алтайском крае возобновятся в следующем году.