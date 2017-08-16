Пассажирские перевозки до города в Алтайском крае возобновятся в следующем году.

Автобусные рейсы из Кузбасса до Ярового прекращают свою работу в летнем сезоне 2017 года. Об этом сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

Последний рейс из Кемерова до города в Алтайском крае будет выполнен 19 августа, из Новокузнецка – 21 августа.

Как уточнили Сибдепо в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», рейсы до Ярового из Междуреченска, Юрги и Прокопьевска уже прекратили свою работу.

В государственном учреждении также объявили о временной приостановке движения автобусов по маршруту «Междуреченск – Белокуриха». Последний рейс будет выполнен 1 сентября. О возобновлении перевозок по этому маршруту сообщат дополнительно.