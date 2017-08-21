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В Кузбассе стартовал третий этап акции «Вода – безопасная территория»

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © 42.mchs.gov.ru

Широкомасштабная межведомственная акция направлена на обеспечение безопасности, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах летом.

В акции принимают участие сотрудники МЧС, полиции, представители муниципальных образований области, всероссийского общества спасения на водах, Россоюзспаса, добровольцы, волонтёры и сельские старосты.

Акция охватывает всю Сибирь, Урал и Дальний Восток, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, уточняя, что основное направление третьего этапа мероприятия — предупреждение.

Изз-за установившейся погоды на пляжах и в местах массового отдыха сейчас малолюдно, однако отмечается большое количество рыбаков на так называемых «диких» пляжах.

«Любители рыбной ловли выходят на воду на лодках, зачастую в нетрезвом состоянии и большими компаниями, тем самым нарушая основные правила управления судном. Наша задача выявить нарушителей и предотвратить беду», — отметил заместитель начальника Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Кемеровской области Роман Кижаев.

В помощь патрульным группам применяются беспилотные летательные аппараты.

Дроны помогают в кротчайшие сроки обследовать водную гладь и береговую линию, а в случае замеченного нарушения – оперативно выехать на место.

Специалисты ГИМС призывают кузбассовцев соблюдать правила безопасности у воды, не совершать бездумных действий при управлении маломерным судном.

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http://42.mchs.gov.ru/upload/site69/document_news/nYziy2e4X0-big-reduce350.png

Широкомасштабная межведомственная акция направлена на обеспечение безопасности, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах летом.

 

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