В Кузбассе средняя зарплата преподавателей вузов достигла 54 тысяч рублей

По итогам первой половины 2017 года в регионе врачи в среднем зарабатывали почти 45 тысяч рублей.

В первой половине 2017 года средняя зарплата преподавателей вузов в Кузбассе составила 54 059 рублей. По данным Росстата, при этом среднесибирский показатель был меньше – 52 939 рублей.

По итогам шести месяцев у учителей Кемеровской области зафиксировали зарплату в 32 907 рублей. Ранее Сибдепо сообщал, что в первом квартале 2017 года работники учреждений общего образования получали 27 060 рублей.

Средняя зарплата врачей за указанный период достигла 44 919 рублей. В Сибири же заработок этих медицинских работников в среднем составил 46 043 рубля.

По информации Кемеровостата, в июне среднемесячная начисленная заработная плата в Кузбассе составила 35 077 рублей. За месяц она выросла на 4,5 %.

Ранее Сибдепо сообщал, что в мае 2017 года средняя зарплата в Кузбассе достигла 33 701 рубля.