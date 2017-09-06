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Юрий Хованский снял видео в поддержку кемеровских видеоблогеров Nemagia

Опубликовано , 137 просмотров
Автор текста Кира Довлатова , Газета Кемерова

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Видео © youtube.com

Популярный российский видеоблогер Юрий Хованский выступил в поддержку кемеровчан Nemagia. По словам Юрия, его коллеги попали в беду, и он не может оставаться в стороне.

28-минутный ролик Хованского размещён на его YouTube-канале (внимание, материалы канала содержат ненормативную лексику, 18+) и посвящён известному бизнесмену Олегу Тинькову. На протяжении всего видео блогер высказывает своё отношение к банкиру и несколько раз оскорбительно говорит о нём. При этом Хованский отмечает, что часть из сказанного — это лишь его «оценочные суждения», поэтому блогер просит не вызывать его в суд.

Напомним, конфликт между «Тинькофф банком» и кемеровчанами Алексеем Псковитиным и Михаилом Печёрским, более известными как Nemagia, разгорелся после ролика последних. В своём видео ребята в привычном для них стиле высказывались о банке и его основателе. В результате «Тинькофф банк» подал в суд на Nemagia.

Заявители требуют удалить ролик, однако за кемеровчан в данном вопросе начали вступаться известные личности. К примеру, известный предприниматель Павел Дуров решил поддержать Михаила Печерского и Алексея Псковитина – он призвал репостить их обзор в соцсетях.

На своей личной странице создатель соцсети «Вконтакте» написал, что ведомство предписало заблокировать ролик об опасностях кредитного рабства, где блогеры «рассказывают о граничащих с мошенничеством методах работы одного из банков». Он отметил, что их право выражать свое мнение священно, а с манерой подачи можно соглашаться или не соглашаться.

«Поэтому вдарим по запрету максимальным репостом ролика. Заодно Ваш репост поможет кому-нибудь избежать кредитного ярма», — подчеркнул Павел Дуров.

Что касается Хованского, то он является одним из самых узнаваемых видеоблогеров страны, на его канал подписаны более трёх миллионов человек.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/91777.html

https://user.vse42.ru/files/P_S1280x720q80/Wnone/ui-59af866369d8b0.78731215.jpeg

Популярный российский видеоблогер Юрий Хованский выступил в поддержку кемеровчан Nemagia. По словам Юрия, его коллеги попали в беду, и он не может оставаться в стороне.

 

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