Госдума не будет ограничивать мобильную связь госслужащим и военным

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Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал отклонить законопроект, запрещающий чиновникам и военнослужащим пользоваться несертифицированной мобильной связью.
Законопроект был внесен еще в 2014 году Александром Хинштейном и другими депутатами в период исполнения ими своих полномочий, передает «Парламентская газета».
Как пояснил член Комитета по информполитике, депутат из Кузбасса Антон Горелкин, в нем предлагается установить запрет для госслужащих, депутатов и сенаторов, военных, работников госкорпораций и членов Счетной палаты пользоваться техническими средствами мобильной связи с программным обеспечением, не прошедшим сертификацию и не получившим подтверждение о соответствии требованиям безопасности информации.
Однако непонятно, каких именно средств связи касается законопроект, а закон о техрегулировании не предусматривает такую сертификацию, отметил депутат.
«Непонятно и почему в законе «обидели» членов Правительства и судей — предлагаемые механизмы их не касаются», — сказал Горелкин.
В связи с этим комитет рекомендовал законопроект к отклонению.
Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал отклонить законопроект, запрещающий чиновникам и военнослужащим пользоваться несертифицированной мобильной связью.