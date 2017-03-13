Госдума не будет ограничивать мобильную связь госслужащим и военным

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал отклонить законопроект, запрещающий чиновникам и военнослужащим пользоваться несертифицированной мобильной связью.

Законопроект был внесен еще в 2014 году Александром Хинштейном и другими депутатами в период исполнения ими своих полномочий, передает «Парламентская газета».

Как пояснил член Комитета по информполитике, депутат из Кузбасса Антон Горелкин, в нем предлагается установить запрет для госслужащих, депутатов и сенаторов, военных, работников госкорпораций и членов Счетной палаты пользоваться техническими средствами мобильной связи с программным обеспечением, не прошедшим сертификацию и не получившим подтверждение о соответствии требованиям безопасности информации.

Однако непонятно, каких именно средств связи касается законопроект, а закон о техрегулировании не предусматривает такую сертификацию, отметил депутат.

«Непонятно и почему в законе «обидели» членов Правительства и судей — предлагаемые механизмы их не касаются», — сказал Горелкин.

В связи с этим комитет рекомендовал законопроект к отклонению.