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Два высокопоставленных чиновника покинули администрацию Кузбасса

Опубликовано , 148 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © images.aif.ru

Губернатор Аман Тулеев принял отставку сразу двух высокопоставленных чиновников обладминистрации.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

«Сегодня Аман Тулеев принял отставку заместителя губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерины Кутылкиной», — говорится в сообщении.

По данным областных властей, причина ее отставки — увольнение по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Также губернатор принял отставку начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области Петра Шикалева.

Обладминистрация пока не сообщает, кто будет назначен на эти должности.

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http://images.aif.ru/003/995/f64bf3ce554c11026ab53d23a9dc6baf.jpg

Губернатор Аман Тулеев принял отставку сразу двух высокопоставленных чиновников обладминистрации.

 

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