Два высокопоставленных чиновника покинули администрацию Кузбасса

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Губернатор Аман Тулеев принял отставку сразу двух высокопоставленных чиновников обладминистрации.
Об этом сообщила сегодня пресс-служба ведомства.
«Сегодня Аман Тулеев принял отставку заместителя губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерины Кутылкиной», — говорится в сообщении.
По данным областных властей, причина ее отставки — увольнение по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Также губернатор принял отставку начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области Петра Шикалева.
Обладминистрация пока не сообщает, кто будет назначен на эти должности.
Губернатор Аман Тулеев принял отставку сразу двух высокопоставленных чиновников обладминистрации.