Два высокопоставленных чиновника покинули администрацию Кузбасса

Губернатор Аман Тулеев принял отставку сразу двух высокопоставленных чиновников обладминистрации.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

«Сегодня Аман Тулеев принял отставку заместителя губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерины Кутылкиной», — говорится в сообщении.

По данным областных властей, причина ее отставки — увольнение по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Также губернатор принял отставку начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области Петра Шикалева.

Обладминистрация пока не сообщает, кто будет назначен на эти должности.