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Мэр Тагила Носов пожелал Тулееву продолжать работу на процветание Кузбасса

Опубликовано , 104 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © im3.kommersant.ru

Глава администрации Нижнего Тагила прокомментировал ситуацию вокруг Кемеровской области и пожелал скорейшего возвращения губернатору Аману Тулееву.

Аман Тулеев сейчас продолжает курс реабилитации и находится на больничном после официального отпуска, во время которого перенёс плановую операцию, прописанную ещё прошлой осенью. Восстановительная терапия проходит под контролем Министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой.

Некоторые журналисты при этом начали составлять списки возможных претендентов на пост главы Кузбасса. Одним из кандидатов называли и мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

По словам самого мэра, которые цитирует официальный сайт города, за последние дни за комментариями к нему по этому поводу обратились более 20 СМИ различного уровня – от городских и региональных до международных.

«Аману Гумировичу, с которым знаком более 15 лет, желаю скорейшего выздоровления, и от имени, уверен, большинства тагильчан — продолжения работы на процветание Кемеровской области», — сказал Сергей Носов.

«Считаю, что развернувшийся в прессе ажиотаж свидетельствует только об одном – о начале борьбы отдельных групп и группировок за свои позиции и влияние в Кузбассе. К сожалению, это происходит на фоне болезни губернатора Тулеева, что, по крайней мере, неэтично», — отметил глава Тагила.

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https://im3.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2017/06/21/KNO_001961_00068_1_t218_145729.jpg

Глава администрации Нижнего Тагила прокомментировал ситуацию вокруг Кемеровской области и пожелал скорейшего возвращения губернатору Аману Тулееву.

 

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