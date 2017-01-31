Кемеровский сноубордист из EuroBus-2017 победил в межрегиональных соревнованиях

На кузбасском горнолыжном курорте «Горная Саланга» прошли состязания по сноуборд-фристайлу и агрессивным лыжам, в которых приняли участие опытные лыжники и сноубордисты из Шерегеша, Новокузнецка, Кемерова, Красноярска и Горно-Алтайска.

Участник команды EuroBus 2017 стал лучшим сноубордистом. Соревнования проходили под музыку и при поддержке «Европы плюс», сообщает «Кузбасская медиагруппа».

В номинации «Лучший сноубордист» состязались девять спортсменов. Первое место завоевал участник из команды EuroBus 2017 кемеровчанин Юрий Воронин, который уехал домой с новым сноубордом.

В номинации «Лучший лыжник» из семи участников сильнейшим стал Артем Бирюков из Красноярска. Ему достались профессиональные парковые лыжи.

«Проект EuroBus по традиции организован радиостанцией «Европа Плюс Кузбасс» и в 2017 году прошел в новом формате. В команду вошли 40 счастливчиков – это слушатели и партнеры радиостанции, а также шесть прорайдеров, представляющих Шерегеш, Кемерово и Новокузнецк», — отметили в КМГ.

Чтобы стать участником проекта, радиослушателям нужно было дозвониться в эфир, назвать верный пароль и ответить на вопросы ди-джеев «Европейского утра». Путёвки в формате «all inclusive» на два дня достались сорока счастливчикам.

В путешествии команду EuroBus’а ждала развлекательная программа, лучшая европейская музыка, а также борьба за крутые призы.

«Проект EuroBus существует на одной из главных радиостанций довольно давно, и мы рады каждый год привозить на горнолыжные курорты самых бодрых и активных радиослушателей», — рассказывает главный редактор радиостанции «Европа Плюс Кузбасс» Диана Синицына.

"В этом году нам повезло. Во-первых, мы решили освоить новый курорт «Горная Саланга». А во-вторых, мы попали на суперсоревнования, в которых наши слушатели смогли проявить себя в качестве профессиональных райдеров. Тех, кто действительно знает толк в экстремальном спорте. Считаем, что это важно – привозить людей отдыхать в таком ярком, позитивном открытом месте, на открытом воздухе, и давать возможность веселиться вместе с любимой музыкой», — отмечает она.

Репортаж о поездке смотрите в ближайшее время в эфире телеканала «Мой город».

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области. В её состав входят самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS: «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Русское радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Пул телевизионных каналов: областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей области.