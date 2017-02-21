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Первенство Кузбасса по бильярду провели перед 23 февраля

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © invladimir.ru

Денис Давыдов выиграл первенство Кузбасса по бильярдному спорту, посвященное Дню защитника Отечества.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба региональной администрации.

«С 18 по 19 февраля в Кемерове состоялись областные соревнования по бильярдному спорту среди мужчин в дисциплине комбинированная пирамида», — пояснили в ведомстве.

«Золото» взял Денис Давыдов из Междуреченска, вторым стал Роман Ильинов из Кемерова, третье место поделили кемеровчане Станислав Дементьев и Григорий Фазылов.

Как отмечает пресс-служба, всего в соревнованиях приняли участие 42 кузбасских спортсмена.

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Денис Давыдов выиграл первенство Кузбасса по бильярдному спорту, посвященное Дню защитника Отечества.

 

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