В Кузбассе продолжают раздавать скандинавские палочки бесплатно

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Сегодня в 20 территориях Кемеровской области заместители губернатора и начальники департаментов вручили скандинавские палочки ветеранам спорта и общественникам, ведущим активный образ жизни.
Замгубернатора Елена Пахомова подчеркнула, что хоть история скандинавской ходьбы уходит корнями в глубокую древность, этот вид спорта популярен и сегодня.
«Скандинавской ходьбой увлечен весь мир. 25 стран, в том числе Россия, объединились в международную ассоциацию скандинавской ходьбы, — сказала Пахомова. — А ценность скандинавской ходьбы в том, что задействуются мышцы, которые «спят» при обычной пешей прогулке».
Всего в рамках акции палочки сегодня получили около пяти тысяч жителей Кемеровской области.
Напомним, что акция «1000 скандинавских палок — ветеранам Кузбасса» стартовала в 2015 году по инициативе губернатора Амана Тулеева. За 2015—2016 годы более 25 тысяч жителей региона получили спортинвентарь.
В Кузбассе создаются клубы любителей этого вида спорта, действуют пункты проката, маршруты с разметкой и скамейками для отдыха, организовано собственное производство скандинавских палочек.
Сегодня в 20 территориях Кемеровской области заместители губернатора и начальники департаментов вручили скандинавские палочки ветеранам спорта и общественникам, ведущим активный образ жизни.