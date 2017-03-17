В Кузбассе продолжают раздавать скандинавские палочки бесплатно

Сегодня в 20 территориях Кемеровской области заместители губернатора и начальники департаментов вручили скандинавские палочки ветеранам спорта и общественникам, ведущим активный образ жизни.

Замгубернатора Елена Пахомова подчеркнула, что хоть история скандинавской ходьбы уходит корнями в глубокую древность, этот вид спорта популярен и сегодня.

«Скандинавской ходьбой увлечен весь мир. 25 стран, в том числе Россия, объединились в международную ассоциацию скандинавской ходьбы, — сказала Пахомова. — А ценность скандинавской ходьбы в том, что задействуются мышцы, которые «спят» при обычной пешей прогулке».

Всего в рамках акции палочки сегодня получили около пяти тысяч жителей Кемеровской области.

Напомним, что акция «1000 скандинавских палок — ветеранам Кузбасса» стартовала в 2015 году по инициативе губернатора Амана Тулеева. За 2015—2016 годы более 25 тысяч жителей региона получили спортинвентарь.

В Кузбассе создаются клубы любителей этого вида спорта, действуют пункты проката, маршруты с разметкой и скамейками для отдыха, организовано собственное производство скандинавских палочек.