Газеты и интернет
Радио
-7°C, ясно
Войти на сайт

В Кузбассе продолжают раздавать скандинавские палочки бесплатно

Опубликовано , 119 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

Сегодня в 20 территориях Кемеровской области заместители губернатора и начальники департаментов вручили скандинавские палочки ветеранам спорта и общественникам, ведущим активный образ жизни.

Замгубернатора Елена Пахомова подчеркнула, что хоть история скандинавской ходьбы уходит корнями в глубокую древность, этот вид спорта популярен и сегодня.

«Скандинавской ходьбой увлечен весь мир. 25 стран, в том числе Россия, объединились в международную ассоциацию скандинавской ходьбы, — сказала Пахомова. — А ценность скандинавской ходьбы в том, что задействуются мышцы, которые «спят» при обычной пешей прогулке».

Всего в рамках акции палочки сегодня получили около пяти тысяч жителей Кемеровской области.

Напомним, что акция «1000 скандинавских палок — ветеранам Кузбасса» стартовала в 2015 году по инициативе губернатора Амана Тулеева. За 2015—2016 годы более 25 тысяч жителей региона получили спортинвентарь.

В Кузбассе создаются клубы любителей этого вида спорта, действуют пункты проката, маршруты с разметкой и скамейками для отдыха, организовано собственное производство скандинавских палочек.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/sport/88643.html

http://kemoblast.ru/news/social/2017/03/17/za-dva-dnya-okolo-5-tys-kuzbassovtsev-prisoedinilis-k-dvizheniyu-skandihodov.jpg

Сегодня в 20 территориях Кемеровской области заместители губернатора и начальники департаментов вручили скандинавские палочки ветеранам спорта и общественникам, ведущим активный образ жизни.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе три родственницы открыли «бизнес» по продаже героина

ВашГород
ВашГород

Дороги Кузбасса приведут в порядок за миллиарды рублей

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Кузбасские синоптики дали прогноз на выходные дни

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровский вуз приютит птиц из закрывшегося томского зоопарка

Прокопьевск.ru
Прокопьевск.ru

В прокопьевском техникуме прошел конкурс красоты и таланта: выбрали лучших Мисс и Мистера

ВашГород
ВашГород

В Новокузнецке врачи проведут операции пациентам в режиме онлайн

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить