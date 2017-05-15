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Кузбассовцев зовут поучаствовать в соревнованиях «Российский азимут-2017»

Опубликовано , 38 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © ru-sports.com

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут-2017» состоятся 20 мая. Ожидается участие свыше 100 тысяч человек в 70 городах страны.

В Кузбассе на старт выйдут более четырёх тысяч человек. Соревнования состоятся в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Междуреченске.

Как сообщили в департаменте молодёжной политики и спорта, в Кемерове начала работать комиссия по допуску участников.

В областном центре соревнования «Российского азимута» пройдут в парке культуры и отдыха имени Веры Волошиной. Официальная церемония открытия 20 мая в 10:30 на площади у центрального входа в СРК «Арена».

Принять участие в соревнованиях может любой желающий.

Комиссия по допуску участников в Кемерове работает с 15 по 19 мая (с 9:00 до 17:00) по адресу: ул.Тухачевского, 19, актовый зал. Для участия необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку-допуск врача.

Телефон для справок 8 (3842) 31-95-98.

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Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут-2017» состоятся 20 мая. Ожидается участие свыше 100 тысяч человек в 70 городах страны.

 

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