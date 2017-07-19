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Британский велосипедист проехал через Кемерово во время кругосветки

Опубликовано , 74 просмотра
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

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Фото © pbs.twimg.com

Всемирно известный велосипедист и рекордсмен Марк Бомонт проехал через Кемерово в рамках кругосветного путешествия, проекта ArtemisWorldCycle. Британец собирается покорить мир всего за 80 дней.

Марк стартовал из Парижа в начале июля. Он проехал через различные города Германии, Польши, страны Прибалтики, а 8 числа прибыл в Россию.

Здесь его встретила группа сопровождения в составе четырёх человек.

«Нашу компанию, занимающуюся арендой домов на колёсах, попросили сопровождать Марка по России до границы с Монголией. У него крайне плотный график: ежедневно велосипедист преодолевает по 350-400 километров, бывает, и больше. В перерывах он отдыхает, набирается сил в одном из домов на колёсах. Мы проехали через Москву, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск. Утром в среду, 19 июля, мы прибыли в Кемерово, который преодолели за пару часов. Уже выехали через Красноярск в Улан-Удэ. Движемся в Монголию», — рассказал один из сопровождающих Бомонта.

Согласно карте маршрута, Бомонт доберётся до столицы Китая, откуда самолётом перелетит в Австралию. Проехав по материку, велосипедист вылетит в Америку, откуда доберётся до Португалии и приедет к финишной точке — в Париж.

Марк Бомонт уже совершал кругосветное путешествие на велосипеде. На это у него ушло 195 дней. В общей сложности он проехал по территориям 20 государств.

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https://pbs.twimg.com/media/DFEreDDXoAQu8Z-.jpg:large

Всемирно известный велосипедист и рекордсмен Марк Бомонт проехал через Кемерово в рамках кругосветного путешествия, проекта ArtemisWorldCycle. Британец собирается покорить мир всего за 80 дней.

 

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