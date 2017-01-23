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Мебель «ИКЕА»: сборка коллекций профессиональными специалистами

Опубликовано , 18 просмотров
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Фото © ikea-sbmebel.ru

Более 70 лет шведский производитель мебели «ИКЕА» радует покупателей всего мира качественными товарами. Компания тщательно соблюдает все производственные технологии, использует инновационные материалы и ежегодно выпускает коллекции, которые радуют и удивляют приверженцев безупречного качества.

В московских магазинах можно увидеть десятки серий мебели, которые включают все необходимое для комфортного обустройства квартиры и дома. Диваны, шкафы, кровати и другие изделия будут долгие годы радовать владельцев. Выбор ИКЕА – это правильное решение!

Для того, чтобы мебель эксплуатировалась без поломок, ее необходимо не просто купить, но правильно смонтировать. Многим владельцам квартир приходилось сталкиваться со сложностью сборки домашней мебели. Поэтому следует доверить это дело специально обученным людям компании SBMEBEL. Профессионалы компании распакуют и соберут мебель с учетом всех требований и особенностей, которые выдвигает производитель.

Необходимо понимать, что при сборке мебели любой коллекции бренда требуется соблюдение международных стандартов качества. То есть, не предусмотрена «подгонка» деталей или использование несоответствующих крепежей. Только специалисты SBMEBEL могут выполнить работу на высоком уровне.

Компания занимается сервисным обслуживанием мебели «ИКЕА» в Москве и области. Специалисты осуществляют:

  • полную сборку коллекций или отдельных элементов;
  • устраняют недостатки, которые были допущены непрофессионалами;
  • регулировку всех механизмов;
  • размещение комплектов в необходимых местах.

Работа выполняется в минимальные сроки. Предусмотрено срочное выполнение заказов. На все виды работ предоставляется гарантия.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/true/87831.html

http://www.ikea-sbmebel.ru/p/blog-page_32.html

Более 70 лет шведский производитель мебели «ИКЕА» радует покупателей всего мира качественными товарами. Компания тщательно соблюдает все производственные технологии, использует инновационные материалы и ежегодно выпускает коллекции, которые радуют и удивляют приверженцев безупречного качества.

 

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