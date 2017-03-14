Везете груз — выбирайте надежного партнера

Грузоперевозки по России автотранспортом – почти безальтернативный вариант. Учитывая размеры страны — сотни тысяч километров дорог — грузовые машины обходятся дешевле и оптимальны по срокам.

Главное в логистике – положиться на надежную компанию. От этого зависит скорость выполнения задания, безопасность и ответственность.

Авторитетная компания располагает собственным автопарком. Это обязательное условие, которое гарантирует, что перевозка грузов по России будет выполнена в любом регионе. А в случае форс-мажора — например, поломки — на замену будет предоставлена альтернативная машина. Чем больше автопарк и представительств в регионах, тем выгоднее сотрудничество.

Такие компании предлагают минимальные тарифы на перевозку различных товаров. Выгоднее всего работать в рамках договора на регулярное обслуживание. Это возможность создать стабильный механизм работы с транспортировкой грузов, как по часам. Причем, сотрудничество ведется не только с предприятиями МСБ.

Выгода от работы с логистическими компаниями есть ля крупных предприятий, которые обладают собственным автопарком. Содержать его требует много денежных вливаний, в том числе на обслуживание транспорта, оплату оклада. Логистическая компания позволяет позабыть обо всем этом, сократить расходы и извлечь максимальную выгоду для себя.