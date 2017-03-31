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Как подготовиться к Единому государственному экзамену?

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Фото © imtp.ru

Для выпускников школ и абитуриентов в ВУЗы самым сложным этапом является подготовка к ЕГЭ. Это кульминационный момент школьного обучения, который проверяет то, насколько была усвоена образовательная программа. Единый экзамен проходит в форме тестов, где русский и математика входят в список обязательных предметов.

Остальные школьные дисциплины выбирает ученик, исходя из требований факультета, на который собирается поступать будущий абитуриент. Для оценки знаний по международной системе по каждому предмету назначены проходные баллы. Суммарно, сдающие ЕГЭ могут набрать 100 баллов, при отсутствии проходного балла назначается пересдача.

Как показывает статистика, подготовка к экзаменам у многих поверхностная. Как говорится, многие предпочитают полагаться на авось. Эта тактика, увы, показала несостоятельность. Чтобы добиться результата, потребуется вложить хотя бы минимум усилий. О том, как подготовиться к экзаменам можно узнать нпро ссылке http://4damki.ru/job/kak-sdat-ege/.

Возможно, при отсутствии знаний, на пятерку сдать экзамен не получится. Но набрать проходные баллы не составит труда. Воспользуйтесь всеми доступными способами подготовки. Первый, конечно же, работа с репетитором. Займитесь самообучением, сделайте упор на базовый курс. Это поможет получить, как минимум, половину баллов по каждой дисциплине.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/true/88888.html

http://www.imtp.ru/images/for-articles/p_psiholog_ege_2.jpg

Для выпускников школ и абитуриентов в ВУЗы самым сложным этапом является подготовка к ЕГЭ.

 

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