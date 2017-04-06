Как стать лучшим в игре для самых умных

Покер, в первую очередь, интеллектуальная игра. Поэтому, сделав несколько арифметических расчетов, вы сможете честно заработать неплохие деньги. Обреченными на провал можно назвать тех игроков, которые делают ставку на удачу. Увы, это переменное значение, которое рано или поздно именит вам.

Надежнее полагаться на стратегию, которую можно выработать самому. Она приходит с опытом и умением анализировать ситуацию. Другой вариант – выбрать тактику игры в покер на http://irakeback.net/strategii/ из сотен уже опробованных и обкатанных. Многие из них по сей день дают неплохой результат игрокам, особенно, начинающим.

Стратегия SSS – базовый урок новичка

Вы только закончили обучение основам игры, выучили все комбинации. Теперь самое время приступить к выбору стратегии. Не стоит утруждать себя сложными формулами от профессионалов. Если вы – новичок, то началом вашей карьеры станет стратегия SSS. Такое название она получила от английского “short stack strategy”.

Суть стратегии заключается в том, что игроку предлагается играть с малым стеком даже при больших блайндах. К примеру, если у вас на руках остался $1, хорошая комбинация, а в банке $10, то стоит рискнуть. Даже при шансах выигрыша в 20% есть высокий шанс, что вы останетесь в плюсе. Впрочем, лучше играть за теми столами, где стека хватит хотя бы на 10 раздач!

Советы начинающим игрокам

Покер – безусловно, сложная игра, в которой нет места эмоциям. Необходимо постоянно сохранять хладнокровие, уметь выжидать сильную руку. Это, как охота на дичь: сильные ловят слабых, изматывая их нервы и терпение. Чтобы побеждать в покере нужно также запомнить некоторые элементарные правила:

играйте только с сильной игрой. Делать ставки с комбинацией карт ниже 9 J – очень рискованно. При комбинации A K можно смело делать рейз на префлопе;

ведите агрессивную игру. Статистика показывает, что при таком стиле, доходность всегда выше, поскольку остальные игроки со слабыми руками бояться потерять все;

следите за другими оппонентами. Наблюдайте, когда они делают коллирование, сбрасывают карты. Так можно прогнозировать их руку.

Покер всегда считался игрой джентльменов. А сегодня его уже хотят возвести в ранг интеллектуальных спортивных развлечений. Неудивительно, на многочисленных чемпионатах, посвященных покеру, собираются лучшие со всего мира, а призовой фонд уже давно превысил миллионы долларов.