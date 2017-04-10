Газеты и интернет
Радио
6°C, ясно
Войти на сайт

Ваш ребенок хочет говорить по-английски, просто пока ему негде

Опубликовано , 24 просмотра
На правах рекламы

Последние новости:

Фото © camp.ulsmart.ru

Сегодня уже никто не подвергает сомнению важность изучения детьми иностранных языков. Постижение английского открывает перед человеком весь мир с его широкими возможностями. Это качественное образование, общение с людьми из разных стран, путешествия, работа в международных компаниях.

Отдавать ребенка на курсы английского рекомендуется с трёх лет. Подобно губке, малыши быстро впитывают в себя большой объем знаний. Не последнее значение в прогрессе играет школа и личность преподавателя.

Но даже при лучших педагогах освоиться без погружения в языковую среду всё равно бывает сложно.

Поэтому ежегодно рекомендуется отправлять свое чадо в языковой лагерь для подростков, за рубеж. Как правило, это пансионаты, где ребенку предоставляется полное снабжение, обеспечивается безопасность, курируемая опытными сиделками и гувернантками.

В языковом лагере дети проходят специальный курс обучения английскому языку. Он предусматривает обучающие программы, знакомства с ребятами из разных стран, экскурсионные прогулки, развлекательные мероприятия.

Обычно срок пребывания в лагере длится 1-2 недели. Этого достаточно, чтобы научить ребенка свободно владеть английским на базовом уровне повседневного общения.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/true/89108.html

http://camp.ulsmart.ru/assets/img/camp/pic1.jpg

Сегодня уже никто не подвергает сомнению важность изучения детьми иностранных языков. Постижение английского открывает перед человеком весь мир с его широкими возможностями. 

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец до смерти избил черенком от лопаты мужчину

teplyystanmedia.ru
teplyystanmedia.ru

Жители Теплого Стана испытали себя в грамматике

mger2020.ru
mger2020.ru

В Кемеровской области прошли митинги «Нас не запугать»

Томь
Томь

Житель Кузбасса убил подругу за выпитую водку из его рюмки

ОТР
ОТР

Муниципальные объекты Кузбасса застраховали от половодья

VSЁ42
VSЁ42

В Кузбассе загорелся частный жилой дом

На правах рекламы

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить