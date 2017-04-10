Ваш ребенок хочет говорить по-английски, просто пока ему негде

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Сегодня уже никто не подвергает сомнению важность изучения детьми иностранных языков. Постижение английского открывает перед человеком весь мир с его широкими возможностями. Это качественное образование, общение с людьми из разных стран, путешествия, работа в международных компаниях.
Отдавать ребенка на курсы английского рекомендуется с трёх лет. Подобно губке, малыши быстро впитывают в себя большой объем знаний. Не последнее значение в прогрессе играет школа и личность преподавателя.
Но даже при лучших педагогах освоиться без погружения в языковую среду всё равно бывает сложно.
Поэтому ежегодно рекомендуется отправлять свое чадо в языковой лагерь для подростков, за рубеж. Как правило, это пансионаты, где ребенку предоставляется полное снабжение, обеспечивается безопасность, курируемая опытными сиделками и гувернантками.
В языковом лагере дети проходят специальный курс обучения английскому языку. Он предусматривает обучающие программы, знакомства с ребятами из разных стран, экскурсионные прогулки, развлекательные мероприятия.
Обычно срок пребывания в лагере длится 1-2 недели. Этого достаточно, чтобы научить ребенка свободно владеть английским на базовом уровне повседневного общения.
Сегодня уже никто не подвергает сомнению важность изучения детьми иностранных языков. Постижение английского открывает перед человеком весь мир с его широкими возможностями.