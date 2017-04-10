Ваш ребенок хочет говорить по-английски, просто пока ему негде

Сегодня уже никто не подвергает сомнению важность изучения детьми иностранных языков. Постижение английского открывает перед человеком весь мир с его широкими возможностями. Это качественное образование, общение с людьми из разных стран, путешествия, работа в международных компаниях.

Отдавать ребенка на курсы английского рекомендуется с трёх лет. Подобно губке, малыши быстро впитывают в себя большой объем знаний. Не последнее значение в прогрессе играет школа и личность преподавателя.

Но даже при лучших педагогах освоиться без погружения в языковую среду всё равно бывает сложно.

Поэтому ежегодно рекомендуется отправлять свое чадо в языковой лагерь для подростков, за рубеж. Как правило, это пансионаты, где ребенку предоставляется полное снабжение, обеспечивается безопасность, курируемая опытными сиделками и гувернантками.

В языковом лагере дети проходят специальный курс обучения английскому языку. Он предусматривает обучающие программы, знакомства с ребятами из разных стран, экскурсионные прогулки, развлекательные мероприятия.

Обычно срок пребывания в лагере длится 1-2 недели. Этого достаточно, чтобы научить ребенка свободно владеть английским на базовом уровне повседневного общения.