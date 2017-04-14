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Есть вопросы про насосы?

Опубликовано , 29 просмотров
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Фото © m001.bcm.ru

Задача перекачки больших объемов жидкости была актуальной во все времена человеческой истории. И прогресс не стоит на месте – на смену винта Архимеда пришло множество конструкций насосов. Одни находят своё применение в автотранспорте или на даче обычного человека, принципы действия других подразумевают исключительно промышленное использование.

Ярким примером подобного оборудования являются центробежные насосы – области их применения довольно широки: от ирригации и коммунального водоснабжения до пожарного и промышленного оборудования. Понятное дело, что любой потребитель в первую очередь ориентирован на сотрудничество с производителем, а не посредником, накручивающим цену просто так.

В наши дни Сеть позволяет выйти или непосредственно на завод, или на официального дилера организации – если речь идет об иностранном промышленном оборудовании.

Например, по адресу megatechnika.ru располагается портал, занимающийся профильной реализацией оборудования соответствующего типа. Фильтры и воздуходувки, центробежные и вакуумные насосы, пневмотранспорт и окрасочное оборудование – вот лишь неполный перечень категорий реализуемой продукции, в каждой из которых приведены десятки и сотни наименований.

Но вернемся к обзору центробежных насосов. На сайте для них отведен соответствующий раздел, содержащий как теоретическую информацию, так и весьма конкретные предложения от ведущих мировых брендов. Удобный динамический каталог в левой части заглавной страницы позволяет ознакомиться с промежуточными категориями и выбрать семейство центробежных насосов определенного назначения или бренда. А уже внутри подраздела можно приступить к выбору актуальной для посетителя модели.

Каждая из предложенных в виртуальном каталоге позиций имеет персональную страницу, на которой приведена соответствующая информация и функционал. В первую очередь это изображение с нескольких ракурсов, затем развернутое описание, включающее в себя назначение того или иного насоса.

Далее представлен перечень основных технических характеристик (производительность, высота подъема столба жидкости, тип питания привода), а также функционал добавления позиции в виртуальную корзину покупок.

Дополнительно на сайте реализованы сервисы заказа обратного звонка и онлайновой консультации. Сопутствующий контент представлен мультимедийной галереей, а также интересной подборкой тематических материалов и регулярно обновляемой лентой новостей. Видно, что перед нами солидный портал солидной организации.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/true/89230.html

http://m001.bcm.ru/1035/41c30a38-4669-4899-8aa0-04deab62a479.jpg

Задача перекачки больших объемов жидкости была актуальной во все времена человеческой истории. И прогресс не стоит на месте – на смену винта Архимеда пришло множество конструкций насосов.

 

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