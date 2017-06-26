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Чашки алмазные: зачем нужны и где купить

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Алмазные чашки – разновидность абразивной оснастки для УШМ используемая для шлифовки и полировки бетонных и железобетонных покрытий повышенной прочности. Наша компания производит и поставляет чашки алмазные соответствующие стандартам ГОСТ отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками.

Область применения алмазных чашек

Оснастка представляет собой стальную насадку, изготовленную в форме чаши, по нижней поверхности диска которой, располагаются сегменты с алмазным напылением. При вращении двигателя УШМ создается необходимое усилие для обработки поверхности. Чашки алмазные применяются для выполнения следующих работ:

  • Обдирка бетона, удаление следов краски, штукатурки и т.д.;
  • Выравнивание поверхности, сглаживание дефектов бетонной плиты или стяжки;
  • Полировка бетонной поверхности перед окрашиванием или для последующих отделочных работ.

Чашки алмазные отличаются длительным сроком службы и подойдут для выполнения больших объемов работы в сжатые сроки. Мы предлагаем алмазные чашки различного формата, а также широкий ассортимент прочего абразивного инструмента собственного производства.

На что обратить внимание при выборе

В первую очередь чашки алмазные отличаются количеством сегментов из абразивного материала на поверхности. В ассортименте представлены следующие разновидности:

  • С одним рядом – для грубого выравнивания больших площадей;
  • С двумя рядами – для тонкого шлифования оснований любой прочности, в том числе бетона тяжелых марок.

При выборе инструмента следует обращать внимание на следующие параметры:

  • Диаметр диска – должен соответствовать показателями УШМ. Как правило диаметр насадок находится в пределе 100-180 мм;
  • Диаметр посадочного отверстия —  в большинстве случае используется стандартный диаметр, под штуцер инструмента – 15 мм.

В каталоге представлен весь спектр чашек стандартных размеров, благодаря чему, без труда можно найти необходимую продукцию.

Почему стоит обратиться к нам

Наша компания самостоятельно производит чашки алмазные, а также алмазные диски и кольцевые сверла, применяя качественные материалы и передовые технологии производства. Мы предлагаем доступные цены для оптовых и розничных покупателей, готовы выполнить доставку в сжатые сроки. Собственное производство позволяет справляться с заказами любого объема от 1-2 единиц товара, до оптовых партий для строительных компаний и прочих закупщиков. Внимательное отношение к клиенту является залогом длительных партнерских отношений. Позвоните нам для заказа алмазных чашек и другого абразивного инструмента для работы с бетоном.

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Алмазные чашки – разновидность абразивной оснастки для УШМ используемая для шлифовки и полировки бетонных и железобетонных покрытий повышенной прочности. Наша компания производит и поставляет чашки алмазные соответствующие стандартам ГОСТ отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками.

Область применения алмазных чашек

Оснастка представляет собой стальную насадку, изготовленную в форме чаши, по нижней поверхности диска которой, располагаются сегменты с алмазным напылением. При вращении двигателя УШМ создается необходимое усилие для обработки поверхности. Чашки алмазные применяются для выполнения следующих работ:

  • Обдирка бетона, удаление следов краски, штукатурки и т.д.;
  • Выравнивание поверхности, сглаживание дефектов бетонной плиты или стяжки;
  • Полировка бетонной поверхности перед окрашиванием или для последующих отделочных работ.

Чашки алмазные отличаются длительным сроком службы и подойдут для выполнения больших объемов работы в сжатые сроки. Мы предлагаем алмазные чашки различного формата, а также широкий ассортимент прочего абразивного инструмента собственного производства.

На что обратить внимание при выборе

В первую очередь чашки алмазные отличаются количеством сегментов из абразивного материала на поверхности. В ассортименте представлены следующие разновидности:

  • С одним рядом – для грубого выравнивания больших площадей;
  • С двумя рядами – для тонкого шлифования оснований любой прочности, в том числе бетона тяжелых марок.

При выборе инструмента следует обращать внимание на следующие параметры:

  • Диаметр диска – должен соответствовать показателями УШМ. Как правило диаметр насадок находится в пределе 100-180 мм;
  • Диаметр посадочного отверстия —  в большинстве случае используется стандартный диаметр, под штуцер инструмента – 15 мм.

В каталоге представлен весь спектр чашек стандартных размеров, благодаря чему, без труда можно найти необходимую продукцию.

Почему стоит обратиться к нам

Наша компания самостоятельно производит чашки алмазные, а также алмазные диски и кольцевые сверла, применяя качественные материалы и передовые технологии производства. Мы предлагаем доступные цены для оптовых и розничных покупателей, готовы выполнить доставку в сжатые сроки. Собственное производство позволяет справляться с заказами любого объема от 1-2 единиц товара, до оптовых партий для строительных компаний и прочих закупщиков. Внимательное отношение к клиенту является залогом длительных партнерских отношений. Позвоните нам для заказа алмазных чашек и другого абразивного инструмента для работы с бетоном.

 

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