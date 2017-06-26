Чашки алмазные: зачем нужны и где купить

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Алмазные чашки – разновидность абразивной оснастки для УШМ используемая для шлифовки и полировки бетонных и железобетонных покрытий повышенной прочности. Наша компания производит и поставляет чашки алмазные соответствующие стандартам ГОСТ отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками.
Область применения алмазных чашек
Оснастка представляет собой стальную насадку, изготовленную в форме чаши, по нижней поверхности диска которой, располагаются сегменты с алмазным напылением. При вращении двигателя УШМ создается необходимое усилие для обработки поверхности. Чашки алмазные применяются для выполнения следующих работ:
- Обдирка бетона, удаление следов краски, штукатурки и т.д.;
- Выравнивание поверхности, сглаживание дефектов бетонной плиты или стяжки;
- Полировка бетонной поверхности перед окрашиванием или для последующих отделочных работ.
Чашки алмазные отличаются длительным сроком службы и подойдут для выполнения больших объемов работы в сжатые сроки. Мы предлагаем алмазные чашки различного формата, а также широкий ассортимент прочего абразивного инструмента собственного производства.
На что обратить внимание при выборе
В первую очередь чашки алмазные отличаются количеством сегментов из абразивного материала на поверхности. В ассортименте представлены следующие разновидности:
- С одним рядом – для грубого выравнивания больших площадей;
- С двумя рядами – для тонкого шлифования оснований любой прочности, в том числе бетона тяжелых марок.
При выборе инструмента следует обращать внимание на следующие параметры:
- Диаметр диска – должен соответствовать показателями УШМ. Как правило диаметр насадок находится в пределе 100-180 мм;
- Диаметр посадочного отверстия — в большинстве случае используется стандартный диаметр, под штуцер инструмента – 15 мм.
В каталоге представлен весь спектр чашек стандартных размеров, благодаря чему, без труда можно найти необходимую продукцию.
Почему стоит обратиться к нам
Наша компания самостоятельно производит чашки алмазные, а также алмазные диски и кольцевые сверла, применяя качественные материалы и передовые технологии производства. Мы предлагаем доступные цены для оптовых и розничных покупателей, готовы выполнить доставку в сжатые сроки. Собственное производство позволяет справляться с заказами любого объема от 1-2 единиц товара, до оптовых партий для строительных компаний и прочих закупщиков. Внимательное отношение к клиенту является залогом длительных партнерских отношений. Позвоните нам для заказа алмазных чашек и другого абразивного инструмента для работы с бетоном.
Алмазные чашки – разновидность абразивной оснастки для УШМ используемая для шлифовки и полировки бетонных и железобетонных покрытий повышенной прочности. Наша компания производит и поставляет чашки алмазные соответствующие стандартам ГОСТ отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками.
Область применения алмазных чашек
Оснастка представляет собой стальную насадку, изготовленную в форме чаши, по нижней поверхности диска которой, располагаются сегменты с алмазным напылением. При вращении двигателя УШМ создается необходимое усилие для обработки поверхности. Чашки алмазные применяются для выполнения следующих работ:
Чашки алмазные отличаются длительным сроком службы и подойдут для выполнения больших объемов работы в сжатые сроки. Мы предлагаем алмазные чашки различного формата, а также широкий ассортимент прочего абразивного инструмента собственного производства.
На что обратить внимание при выборе
В первую очередь чашки алмазные отличаются количеством сегментов из абразивного материала на поверхности. В ассортименте представлены следующие разновидности:
При выборе инструмента следует обращать внимание на следующие параметры:
В каталоге представлен весь спектр чашек стандартных размеров, благодаря чему, без труда можно найти необходимую продукцию.
Почему стоит обратиться к нам
Наша компания самостоятельно производит чашки алмазные, а также алмазные диски и кольцевые сверла, применяя качественные материалы и передовые технологии производства. Мы предлагаем доступные цены для оптовых и розничных покупателей, готовы выполнить доставку в сжатые сроки. Собственное производство позволяет справляться с заказами любого объема от 1-2 единиц товара, до оптовых партий для строительных компаний и прочих закупщиков. Внимательное отношение к клиенту является залогом длительных партнерских отношений. Позвоните нам для заказа алмазных чашек и другого абразивного инструмента для работы с бетоном.