Опционы — ваш путь к финансовой независимости

Начало торговли бинарными опционами – путь к финансовой независимости. Этот инструмент дает возможность приумножить свои вложения за пару часов. В отличие от валютного или товарного рынка все сделки могут быть краткосрочными, а прибыль с них максимальная – до 80%.

В тоже время, бинарные опционы ценят за минимальный риск. Потери ограничиваются лишь суммой вложения. С помощью дополнительных инструментов: помощники, советники, анализаторы, шансы увеличить свою прибыль увеличивается многократно.

Остается лишь определиться с выбором брокера, который предоставит возможность начать торговлю. В ЕС в числе надежных лидеров – компания UTraider, о которой подробно можно узнать на http://youbroker.ru/utrader/ с полным обзором.

Особенности торговли с UTraider

Этот брокер в первую очередь предназначен для тех, кто хорошо знаком с торговлей бинарными опционами. Начальный стартовый капитал начинается от $200. Не каждый новичок готов начать торговать с такими суммами. При этом, минимальный размер инвестиции – это $20. К другим отличительным особенностям брокера следует отнести:

авторский терминал компании, созданный с учетом всех пожеланий. Благодаря этому торговать – сплошное удовольствие, без тормозов, глюков, с точными котировками;

наличие бонусной программы, которая позволяет трейдерам начать торговлю с определенным преимуществом. Брокер дает до 50% награды от суммы депозита;

возможность мульти-торговли. Иными словами, трейдер может открыть, сколько угодно сделок. Также имеется опция досрочного закрытия опциона;

имеется шанс пройти качественное обучение. UTraider предоставляет возможность открыть демо-счет и заниматься, совмещая теорию с практикой, в реальном времени.

Несомненным достоинством сотрудничества с UTraider является присутствие различных инструментов для торговли. Всего предлагается около 90 финансовых активов, включая ценные бумаги, металл и товары, валютные пары и многое другое. По классическим опционам прибыльность составляет 85%, а если говорить об опционах One Touch, то доход равен 650%.

С чего начать торговлю опционами?

Выбрав UTraider, вам остается пройти регистрацию. Этот шаг можно сделать на официальном сайте, заполнив короткую форму. Главная страница полностью русифицирована. В последующем понадобится также верифицировать аккаунт, подтвердив личные данные о себе. Наконец, пополните счет и начинайте торговать опционами, зарабатывая каждый день серьезные деньги.