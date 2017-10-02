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Кузбасские аграрии собрали уже почти миллион тонн зерна

Опубликовано , 56 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © zerno.com

На сегодняшний день, сельские хозяйства области убрали более 77% посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, намолочено 980 тысяч тонн зерна.

Такие цифры озвучила замгубернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова на рабочем совещании, которое Аман Тулеев провёл сегодня с членами коллегии и руководителями подразделений обладминистрации.

Как сообщила Елена Жидкова, средняя урожайность в регионе составляет 21 центнер с гектара. Среди лидеров по урожайности — свыше 24 ц/га — Прокопьевский, Чебулинский, Гурьевский районы. Больше всего зерна намолочено в Промышленновском районе — 133,5 тыс. тонн.

«Уборочная компания продолжается, но уже сейчас есть уверенность, что и в этом году аграрии Кузбасса соберут 1 млн тонн зерна», — подчеркнула замгубернатора по АПК.

Также замгубернатора подвела итоги первых после сбора урожая губернаторских ярмарок. Напомним, что сезон сельхозярмарок стартовал в прошлую пятницу сразу в семи городах.

«Сезон ярмарок открыт. Ярмарки по-прежнему очень популярны у кузбассовцев и теперь до мая 2018 года, они будут проводиться ежемесячно к знаменательным датам», — доложила замгубернатора.

Кроме того, как уточняет пресс-служба обладминистрации, на сегодняшнем совещании заместители губернатора доложили о текущей ситуации в курируемых отраслях и отчитались о ходе выполнения поручений, данных Тулеевым.

«Особое внимание было уделено завершению уборочной кампании и работе жилищно-коммунального комплекса в первые недели отопительного сезона. Отдельно остановились на успехах кузбасских педагогов и студентов на всероссийском уровне», — уточнили в ведомстве.

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http://www.zerno.com/assets/zerno/img/news/2016_07/racionalnoe-zerno-prognoz-urozhaya.jpg

На сегодняшний день, сельские хозяйства области убрали более 77% посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, намолочено 980 тысяч тонн зерна.

 

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