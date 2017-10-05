Кузбасские школы вошли в рейтинг лучших по всей России

Рейтинги лучших школ России подготовил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба обладминистрации со ссылкой на областном департаменте образования и науки,

В перечень 500 лучших школ, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2016—2017 учебном году, вошли три кузбасские школы: МБНОУ «Городской классический лицей» (Кемерово), МБНОУ «Лицей №84 имени В. А. Власова» (Новокузнецк), МБОУ «Лицей №20» (Междуреченск).

Две школы вошли в топ-300 лучших сельских школ России: МБОУ «Заринская средняя общеобразовательная школа им. М. А. Аверина» (поселок Плотниково, Промышленновский район), МБОУ «Терентьевская СОШ» (село Терентьевское, Прокопьевский район).

При подготовке списка исследователи использовали результаты обязательного госэкзамена (ОГЭ) в 9 классе и результаты заключительного и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников.

В топ-200 лучших школ России, обеспечивающих развитие талантов учащихся, вошли МБНОУ «Городской классический лицей» (Кемерово), МБНОУ «Лицей №84 им. В. А. Власова» (Новокузнецк), МБОУ «Лицей №20» (Междуреченск). Топ по развитию талантов отражает результаты учеников школ на региональных и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников.

Кроме того, несколько кузбасских школ вошли во всероссийский топ по профилям.

По биолого-географическому и химико-биологическому профилям — МБНОУ «Городской классический лицей» (Кемерово), МБОУ «Лицей №20» (Междуреченск); по оборонно-спортивному профилю — МБОУ «Лицей №20»; по филологическому профилю — МБНОУ «Городской классический лицей»; по физико-химическому профилю — МБНОУ «Лицей №84 им. В. А. Власова»; по индустриально-технологическому профилю — МБОУ «СОШ №19» (Кемерово) и МБОУ «Терентьевская СОШ» (Прокопьевский район).