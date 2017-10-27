СТС-Кузбасс запускает в новом сезоне ежедневные телепроекты

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Губернский телерадиоканал открывает новый телесезон новым слоганом «СТС-Кузбасс -для вас» и новым масштабным проектом «Уголь. MAPS. Золотые дела угольщиков».
Телепроект подготовлен совместно с департаментом угольной промышленности Кемеровской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Зрителей ждёт 19 программ, 19 территорий, и двое ведущих, у которых есть всего два дня, чтобы увидеть, как изменили горняки городскую инфраструктуру, сделав её ещё более удобной для жизни людей.
Первая серия проекта, посвящённая Междуреченску, столице областного Дня шахтёра-2017, выйдет в эфир в субботу, 28 октября, в 16:00.
В новом сезоне СТС-Кузбасс дополнил сетку и другими полезными проектами, которые уже выходят ежедневно в 19:50.
Понедельник — «Регион плюс». Ещё больше интересных проектов от журналистов со всей области.
Вторник — «Полиция рядом». Резонансные события из жизни кузбасских правоохранителей.
Среда — «СТС-Медицина». Программа для тех, кто любит себя и заботится о собственном здоровье.
Четверг — «Актуальное интервью». Прямой эфир на злободневные темы.
Пятница — «Кухня погоды». Самые точные прогнозы на ближайшие выходные и предстоящую неделю.
Губернский телерадиоканал открывает новый телесезон новым слоганом «СТС-Кузбасс -для вас» и новым масштабным проектом «Уголь. MAPS. Золотые дела угольщиков».