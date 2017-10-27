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СТС-Кузбасс запускает в новом сезоне ежедневные телепроекты

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © gazeta.a42.ru

Губернский телерадиоканал открывает новый телесезон новым слоганом «СТС-Кузбасс -для вас» и новым масштабным проектом «Уголь. MAPS. Золотые дела угольщиков».

Телепроект подготовлен совместно с департаментом угольной промышленности Кемеровской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Зрителей ждёт 19 программ, 19 территорий, и двое ведущих, у которых есть всего два дня, чтобы увидеть, как изменили горняки городскую инфраструктуру, сделав её ещё более удобной для жизни людей.

Первая серия проекта, посвящённая Междуреченску, столице областного Дня шахтёра-2017, выйдет в эфир в субботу, 28 октября, в 16:00.

В новом сезоне СТС-Кузбасс дополнил сетку и другими полезными проектами, которые уже выходят ежедневно в 19:50.

Понедельник — «Регион плюс». Ещё больше интересных проектов от журналистов со всей области.

Вторник — «Полиция рядом». Резонансные события из жизни кузбасских правоохранителей.

Среда — «СТС-Медицина». Программа для тех, кто любит себя и заботится о собственном здоровье.

Четверг — «Актуальное интервью». Прямой эфир на злободневные темы.

Пятница — «Кухня погоды». Самые точные прогнозы на ближайшие выходные и предстоящую неделю.

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Губернский телерадиоканал открывает новый телесезон новым слоганом «СТС-Кузбасс -для вас» и новым масштабным проектом «Уголь. MAPS. Золотые дела угольщиков».

 

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