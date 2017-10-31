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Мэрия Новокузнецка создаёт бесплатный фотобанк к 400-летию города

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © 1.downloader.disk.yandex.ru

На сайт nvkz.mе у каждого горожанина теперь есть возможность разместить свои фотографии Новокузнецка и пополнить городской фотобанк к его юбилею.

Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Фотобанк Новокузнецка — проект, результатом которого уже стала обширная коллекция качественных снимков, доступных любому пользователю интернета.

Фотографии размещены на ЯндексДиске.

«Приглашаем инициативных жителей, профессиональных, а также начинающих фотографов, разместить свои лучшие кадры в открытый доступ с подписью, но без авторских прав и таким образом пополнить общегородскую базу фотоданных», — сказали в мэрии.

При этом в горадминистрации уточнили, что журналисты и простые пользователи смогут скачивать и распространять эти снимки бесплатно и без оповещения правообладателя.

Присылать свои фотоработы нужно на электронную почту отдела по работе со СМИ: pressa_admnkz@mail.ru.

В городской администрации 30 ноября из присланных выберут лучшие и качественные снимки, авторам которых вручат призы с юбилейной символикой Новокузнецка.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/important/92997.html

https://1.downloader.disk.yandex.ru/preview/f17d72b11dd09145042734f6a5399ee1210688126504367f784c98a5897c1d45/inf/PS_wNbpM1t0bsHKYFB0-0_rhew3DR2HFB715-GMfHFHLzomQvvfxqRmTusB9RbOlnTiBxR1_aaBAslituXgNHA%3D%3D?uid=0&filename=5E3A6377.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1280x892

На сайт nvkz.mе у каждого горожанина теперь есть возможность разместить свои фотографии Новокузнецка и пополнить городской фотобанк к его юбилею.

 

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