Мэрия Новокузнецка создаёт бесплатный фотобанк к 400-летию города

На сайт nvkz.mе у каждого горожанина теперь есть возможность разместить свои фотографии Новокузнецка и пополнить городской фотобанк к его юбилею.

Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Фотобанк Новокузнецка — проект, результатом которого уже стала обширная коллекция качественных снимков, доступных любому пользователю интернета.

Фотографии размещены на ЯндексДиске.

«Приглашаем инициативных жителей, профессиональных, а также начинающих фотографов, разместить свои лучшие кадры в открытый доступ с подписью, но без авторских прав и таким образом пополнить общегородскую базу фотоданных», — сказали в мэрии.

При этом в горадминистрации уточнили, что журналисты и простые пользователи смогут скачивать и распространять эти снимки бесплатно и без оповещения правообладателя.

Присылать свои фотоработы нужно на электронную почту отдела по работе со СМИ: pressa_admnkz@mail.ru.

В городской администрации 30 ноября из присланных выберут лучшие и качественные снимки, авторам которых вручат призы с юбилейной символикой Новокузнецка.