Мэрия Новокузнецка создаёт бесплатный фотобанк к 400-летию города

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На сайт nvkz.mе у каждого горожанина теперь есть возможность разместить свои фотографии Новокузнецка и пополнить городской фотобанк к его юбилею.
Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Фотобанк Новокузнецка — проект, результатом которого уже стала обширная коллекция качественных снимков, доступных любому пользователю интернета.
Фотографии размещены на ЯндексДиске.
«Приглашаем инициативных жителей, профессиональных, а также начинающих фотографов, разместить свои лучшие кадры в открытый доступ с подписью, но без авторских прав и таким образом пополнить общегородскую базу фотоданных», — сказали в мэрии.
При этом в горадминистрации уточнили, что журналисты и простые пользователи смогут скачивать и распространять эти снимки бесплатно и без оповещения правообладателя.
Присылать свои фотоработы нужно на электронную почту отдела по работе со СМИ: pressa_admnkz@mail.ru.
В городской администрации 30 ноября из присланных выберут лучшие и качественные снимки, авторам которых вручат призы с юбилейной символикой Новокузнецка.
На сайт nvkz.mе у каждого горожанина теперь есть возможность разместить свои фотографии Новокузнецка и пополнить городской фотобанк к его юбилею.