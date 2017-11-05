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Open-air «Кемерово-100! Навстречу юбилею» собрал 10 тысяч человек

Опубликовано , 105 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © соцсети

В центре Кемерова продолжается масштабная развлекательная программа в честь празднования Дня народного единства и предстоящего юбилея города.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, праздник на площади Советов идёт уже два часа и продлится ещё столько же.

На праздник весёлого настроения, музыки и улыбок пришли десять тысяч жителей. Со сцены звучат популярные песни, любимые многими поколениями горожан.

Организаторы этого музыкального события обещают песенно-танцевальный марафон, состоящий из 75 популярных композиций. В исполнении 28 талантливых вокалистов областной столицы звучат хиты «ВИА Гры», Веры Брежневой, группы «Блестящие», Потапа и Насти Каменских, Филиппа Киркорова, певицы Ёлки и многих других.

Молодёжь порадуют лучшие DJ-сеты от Евгения Кунчица, mc Гавра, mc Близникова, рэп от Vanya Ashvill и дуэта «Vottakto» и Александра Гаврилова, талант которых оценили не только участники праздника, но и вся страна.

«Не так давно дуэт «Vottakto» и Александр Гаврилов приняли участие в проекте «Голос улиц», организованным известным российским реп-исполнителем Бастой, войдя в 300 лучших команд из 40 тыс. участников», — отметили в мэрии.

На самой большой танцевальной площадке Кузбасса — площади Советов — можно не только потанцевать, но и подкрепиться вкусной кашей, согреться горячем чаем, попробовать сладкую и сытную выпечку.

Судя по фотографиям в соцсетях, кемеровчане идут на праздник целыми семьями, несмотря на прохладную погоду и периодический снег. Жители активно снимают на телефоны понравившиеся концертные номера и делают селфи на фоне сцены.

Напомним, что в 19:30 состоится настоящее световое шоу — праздничный салют из 500 с лишним красочных залпов.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/important/93174.html

соцсети

В центре Кемерова продолжается масштабная развлекательная программа в честь празднования Дня народного единства и предстоящего юбилея города.

 

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