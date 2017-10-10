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На юбилее Кемерова с концертом выступит Эдита Пьеха

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Лия Гараева, КП в Кузбассе

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Фото © uhoha.ru

Артистка поздравит кузбассовцев со 100-летием города

В Кемерове 14 ноября выступит известная российская певица Эдита Пьеха. Она даст концерт в честь 100-летия областной столицы. Об этом сообщили в администрации Кемеровской области.

Певица несколько раз приезжала в Кузбасс. В 2010 году, выступая в Кемерове, в свойственной ей манере общения с залом, певица рассказала о том, что в ее семье были шахтеры.

«У меня папа двадцать лет под землей провел, умер в 37 лет. Братишка с трудом отпахал на шахте шесть лет и тоже умер, в 17 лет. Мама до замужества работала шесть лет сортировщицей на шахте», — делилась воспоминаниями Эдита Станиславовна.

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http://uhoha.ru/wp-content/uploads/2017/07/1-338.jpg

Артистка поздравит кузбассовцев со 100-летием города

 

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