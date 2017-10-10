На юбилее Кемерова с концертом выступит Эдита Пьеха

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Артистка поздравит кузбассовцев со 100-летием города
В Кемерове 14 ноября выступит известная российская певица Эдита Пьеха. Она даст концерт в честь 100-летия областной столицы. Об этом сообщили в администрации Кемеровской области.
Певица несколько раз приезжала в Кузбасс. В 2010 году, выступая в Кемерове, в свойственной ей манере общения с залом, певица рассказала о том, что в ее семье были шахтеры.
«У меня папа двадцать лет под землей провел, умер в 37 лет. Братишка с трудом отпахал на шахте шесть лет и тоже умер, в 17 лет. Мама до замужества работала шесть лет сортировщицей на шахте», — делилась воспоминаниями Эдита Станиславовна.
Артистка поздравит кузбассовцев со 100-летием города